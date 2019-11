Jacqueline Herweg überrascht sich bei der Para-DM selbst

Die Para-Schwimmerin Jacqueline Herweg von der SG Ruhr hat nach einer schweren OP gute Leistungen gezeigt und ist in den Landeskader aufgenommen worden.

Hattingen. Nach langer Wettkampfpause ist die Schwimmerin der SG Ruhr im Landeskader. Ihr Vereinskollege knackt den 100-Meter-Freistil-Rekord.

Das war eine Reizüberflutung für Jacqueline Herweg in den vergangenen Tagen. Die Para-Schwimmerin der SG Ruhr ist nach einer schweren Operation bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft erstmals wieder einen Wettkampf geschwommen. Dabei war sie so gut, dass sie in den Landeskader berufen wurde. Um international starten zu dürfen müsste sie noch einmal gesondert klassifiziert werden.