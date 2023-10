HSG trifft auf „körperlich sehr anspruchsvollen“ Gegner

Hattingen/Sprockhövel. Die HSG Hattingen-Sprockhövel II müssen ganz eng zusammenstehen. Vieles spricht gegen das Team. Erfahrungen aus der Vergangenheit sollen helfen.

Mit nur 2:6-Punkten aus den ersten drei Saisonspielen sind die Bezirksligahandballer der HSG Hattingen-Sprockhövel nur denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen.

Um nicht gleich den Anschluss an das Mittelfeld völlig zu verlieren, sollte im Heimspiel gegen den VfL Hüls am Samstag (19 Uhr, Kreissporthalle), dringend gepunktet werden. Erneut werden aber wichtige Spieler fehlen.

„Corona, andere Erkrankungen, Verletzungen und Urlaube, es hat sich gegenüber der Vorwoche kaum etwas geändert. Die Trainingsbeteiligung war dementsprechend gering und beim Spiel gegen Hüls werden einige meiner erfahrenen Recken wieder nicht dabei sein können“, klagt HSG-Trainer Jan Schiltz.

HSG Hattingen-Sprockhövel II kann auf keine Hilfe hoffen

Der Coach wird auch nicht auf Spieler aus dem Verbandsligakader zurückgreifen können, da die erste Mannschaft ja, wie Schiltz es ausdrückte, „selbst genügend Personalprobleme habe“. Aber auch aus der dritten und vierten Mannschaft erwartet Schiltz keine Hilfe, „da die in Frage kommenden Spieler nicht da sind“, so der Trainer.

So einfach abschenken will der ehrgeizige Übungsleiter das schwere Heimspiel allerdings auch nicht. Schon häufig habe seine Mannschaft gerade in der Kreissporthalle ihre Stärken unter Beweis gestellt, auch wenn man nicht in Bestbesetzung angetreten sei. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich Schiltz auch am Samstagabend.

VfL Hüls hat erst zwei Spiele absolviert

Mit dem VfL Hüls erwartet die HSG eine Mannschaft, die ihr auch in der Vergangenheit schon nicht sonderlich lag. „Hüls spielt körperlich sehr anspruchsvoll. Da haben wir uns häufig schon schwergetan“, blickt der Coach etwas skeptisch zurück. Hüls hat erst zwei Spiele absolviert. Zu Hause gewann der VfL gegen den HC Westfalia Herne II glatt mit 25:31. Bei der überaus deutlichen 16:25-Auswärtsniederlage beim FC 26 Erkenschwick traten aber auch deutliche Schwächen zu Tage. Diese gilt es für die HSG zu nutzen.

