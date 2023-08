HSG Hattingen-Sprockhövel überrascht den OSC mit Manndeckung

Hattingen. Zum Saisonstart der Handball-Verbandsliga unterliegt die HSG Hattingen-Sprockhövel dem OSC Dortmund. Einem Spieler gelingen beim 25:31 zehn Tore.

Die personell arg gebeutelten Handballer der HSG Hattingen-Sprockhövel sind mit einer Niederlage in die Verbandsliga-Saison gestartet. In der heimischen Kreissporthalle unterlag das Team von Trainer Kai Müller dem OSC Dortmund mit 25:31, nachdem es sich in der ersten Halbzeit klasse herangekämpft und zur Pause nur mit einem Tor zurückgelegen hatte – 15:16.

Die Partie begann mit einer Überraschung für die Zuschauer und OSC-Trainer Thorsten Stoschek, den ehemaligen Bundesliga-Kreisläufer, weil die HSG mit einer offenen Manndeckung agierte – bis zur neunten Minute (2:5). Es war aber nicht so, dass diese Abwehrvariante nicht funktionierte. Vor allem die zahlreichen dusseligen Fehler, die sich das Müller-Team im Angriff erlaubte, führten dazu, dass sich die Dortmunder absetzten. Nach 20 Minuten lag der OSC mit 13:7 vorne.

4:0-Lauf: Die HSG Hattingen-Sprockhövel kommt auf 11:13 heran

Dann wandte sich das Blatt: Die HSG Hattingen-Sprockhövel reduzierte ihre Fehlerzahl enorm, und die Dortmunder erhöhten ihre in ähnlicher Frequenz. Das passierte auch deshalb, weil Thorsten Stoschek dem einen oder anderen älteren Leistungsträger eine Verschnaufpause gönnte.

Der zweite OSC-Anzug passte allerdings nicht. Mit einem 4:0-Lauf kam die HSG auf 11:13 heran, ehe Linkshänder Jonas Kilfitt aus dem 12:15 dann ein 14:15 und aus dem 14:16 den 15:16-Pausenstand machte.

Jonas Kilfitt trifft für die HSG Hattingen-Sprockhövel zehnmal

Nach dem Wechsel brachte der OSC-Coach wieder seine Start-Sieben, die in 13 Minuten alles klarmachte. Achtmal waren die Dortmunder in dieser Phase erfolgreich, die HSG nur einmal dank Magnus Neitsch, und so stand es 24:16 für das Stoschek-Team.

Immerhin schaffte es die HSG Hattingen-Sprockhövel in der Schlussphase, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten. Erfolgreichste Werfer der Spielgemeinschaft waren Jonas Kilfitt (10/1) und Magnus Neitsch (4), während Joshua Krechel (6), Ole Kähler (5) und Nikita Maystrenko (5/4) die besten Torschützen des OSC Dortmund waren. (AHa)

