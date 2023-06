Hattingen/Sprockhövel. Die HSG Hattingen/Sprockhövel möchte nichts dem Zufall überlassen und ist schon mitten in der Vorbereitung. Die Testspielgegner haben es in sich.

Als erste heimische Mannschaft nahm die neue HSG Hattingen/Sprockhövel die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Verbandsliga auf. Trainer Kai Müller möchte nichts dem Zufall überlassen und fühlt seinem Team schon seit dem 30. Mai wieder auf den Zahn.

Dabei geht es zunächst nicht um Training mit dem Ball in der Hand. Die erste reine Halleneinheit steht erst am 17. Juli auf dem Programm. Vorher geht es um Stabilisationsübungen und Fitness mit dem eigenen Körpergewicht. Mal auf der Sportanlage des TuS Hattingen am Wildhagen 15, mal im Gymnasium an der Waldstraße, der Sporthalle in Welper, aber auch in Solingen, Sprockhövel und Wuppertal.

Neben mindestens zwei Einheiten unter der Woche, haben die Handballer die Vorgabe, am Wochenende einen 10-12-Kilometerlauf in 60-70 Minuten zu absolvieren. Da wird klar: Die HSG wird topfit in die neue Spielzeit starten, die am 26. August mit dem Heimspiel gegen den OSC Dortmund beginnt.

HSG Hattingen-Sprockhövel spielt zur Saisoneröffnung gegen die Bergischen Panther II

Ab dem 17. Juli geht es dann in die ganz heiße Vorbereitungsphase: Montags gibt es eine Halleneinheit, dienstags und donnerstags wird gelaufen oder erneut in der Halle trainiert und am Wochenende steht ein Testspiel an.

Folgende Partien sind geplant: 22. Juli Auswärtsspiel bei der Cronenberger TG (Verbandsliga), 29. Juli Auswärtsspiel beim Solinger Turnerbund (Verbandsliga), 05. August Heimspiel gegen Mettmann Sport (Oberliga), 06. August Heimspiel gegen den Solinger Turnerbund (Verbandsliga), 09. August Heimspiel gegen die HSG Gevelsberg-Silschede II (Landesliga), 13. August Heimspiel gegen den LTV Wuppertal (Oberliga), 19. August Turnier in Wuppertal, 20. August Saisoneröffnung und Heimspiel gegen die Bergischen Panther II (Verbandsliga).

Die Gegner der HSG Hattingen/Sprockhövel in der Verbandsliga

OSC Dortmund

RSV Altenbögge-Bönen

HC TuRa Bergkamen

SuS Oberaden

HVE Villigst-Ergste

SG Ruhrtal

TG Voerde

DJK SG Bösperde

HTV Hemer

SGSH Dragons II

HSG Gevelsberg-Silschede

TuS Ferndorf II

TuS Volmetal

