Hoffnungsträger Jona Niemiec unterschreibt Profivertrag

Rot-Weiss Essen, PEC Zwolle und der FC Zürich soll interessiert gewesen sein, Jona Niemiec, ehemaliger Spieler der TSG Sprockhövel, hat sich aber dazu entscheiden, seinen ersten Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf zu unterschreiben und sich bis 2026 an den Zweitligisten gebunden.

Lange zog sich die Vertragsverhandlung mit dem 21-jährigen Senkrechtstarter dieser Saison (fünf Spiele, ein Tor), der im Juli 2021 von der TSG Sprockhövel zu Fortuna Düsseldorfs zweiter Mannschaft wechselte, dieser Saison hin. Nun sind Fakten geschaffen.

Jona Niemiec freut sich über das Vertrauen von Fortuna Düsseldorf

„Die Fortuna-Verantwortlichen haben mir in den letzten Wochen meine ersten Schritte im Profifußball ermöglicht. Dafür werde ich dem Verein immer dankbar sein. Durch meinen ersten Profivertrag bringen sie mir nun weiteres Vertrauen entgegen. Ich brenne darauf, es in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zurückzuzahlen“, wird Niemiec auf der Homepage des Zweitligisten zitiert.

Fortunas Sportdirektor Christian Weber sagt: „Jona Niemiec ist einer von mehreren Spielern aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, die in dieser Saison im Profibereich Fuß fassen konnten. Durch seine mutige und temporeiche Spielweise hat er sich schnell die Sympathien unserer Fans erspielt. Wir sind glücklich, dass Jona sich zur Fortuna bekannt hat.“

Herausragende Schnelligkeit

Und Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation ergänzt: „Mit Jona Niemiec haben wir einen Spieler weiter an uns binden können, der unserem Spiel mit seiner herausragenden Schnelligkeit eine wichtige Komponente verleiht. Dabei steht Jona noch am Anfang seiner Entwicklung. Wir geben ihm dafür die nötige Zeit und wissen, dass er bei unserem Trainerteam in guten Händen ist. Wir sind uns sicher, dass Jona unserer Fortuna noch viel Freude bereiten wird.“

