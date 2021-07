Hochwasser: Sportfreunde Niederwenigern helfen Kindergarten

Hattingen. Der Fußball-Oberligist macht eine Spendensammlung für den Waldgruppen-Bauwagen, der durch das Hochwasser stark beschädigt worden ist.

Im Moment nehmen die Sportfreunde Niederwenigern bei ihren Testspielen keinen Eintritt. Es steht allerdings im Eingangsbereich eine kleine Box bereit, in der eine freiwillige Spendenabgabe möglich ist. Damit möchte der Sportverein dem evangelischen Kindergarten und Familienzentrum „Unter dem Regenbogen“ helfen, dessen Bauwagen (Wichtelwagen) durch das Hochwasser in den Ruhrwiesen an der Isenbergstraße beschädigt worden ist.

„Unsere Zuschauer haben am vergangenen Wochenende knapp 600 Euro gespendet. Die Bereitschaft ist sehr hoch, zu unseren drei Heimspielen waren im Schnitt etwa 80 Zuschauer vor Ort“, erzählt der Fußball-Abteilungsleiter Manfred Lümmer. Heimspiele seien zwar immer mit Kosten verbunden, doch die Sportfreunde wollen ihre Tradition des freien Eintritts weiterführen und sich nun mit dieser Aktion dort beteiligen, wo nach der Unwetter-Katastrophe Hilfe benötigt wird.

Gegner der Sportfreunde Niederwenigern haben auch gespendet

„Besonders erwähnenswert ist zudem, dass die Mannschaft des FC Brünninghausen spontan über 100 Euro gespendet hat. Und auch sonst liegen überwiegend Geldscheine in der Box“, so Lümmer. Die Aktion soll bis zum 15. August fortgeführt werden, danach startet Niederwenigern ab dem 22. August in die neue Saison. „Abschließend wird die zusammengekommene Geldsumme dann vom Vorstand und der ersten Mannschaft aufgerundet“, kündigt Lümmer an.

Die Wennischen wollen somit die Reparatur oder eventuell Neuanschaffung des Bauwagens zum Teil mitfinanzieren. „Dieser Bauwagen ist etwas Außergewöhnliches, die Kinder lernen auf einer großen Wiese nahe der Ruhr wie die Natur funktioniert und können dort unbeschwert spielen. Diese Möglichkeit wurde ihnen durch die Flut genommen“, erklärt Christopher Weusthoff, der Sportliche Leiter der Sportfreunde. Der Verein appelliert daher an seine Zuschauer, sich an der Spendenaktion zu unterstützen – die aber freiwillig sein soll.

Kindergartenleiterin hat Inventar gerettet und ist von Zuspruch gerührt

Das Inventar aus dem Bauwagen konnte gerettet werden, nachdem das Personal um Leiterin Ute Süggeler gemeinsam mit der Feuerwehr durch das Wasser watete. Doch die Baukonstruktion ist stark beschädigt, ein längerer Trocknungsvorgang sei notwendig. „Das konnten wir anfangs noch gar nicht sehen und abschätzen. Umso rührender ist es nun, zu sehen, wie viele Menschen unser Projekt positiv aufnehmen und bereit sind, zu spenden“, freut sich Ute Süggeler.

Der evangelische Kindergarten hat seit zwei Jahren den Bauwagen für seine „Spechtgruppe“ in Benutzung, eine Gruppe aus Vorschulkindern, die zur Belohnung vor dem Eintritt in die Schule den Wagen in den Ruhrwiesen nutzen dürfen. Es ist damit eine der fünf Gruppen des Kindergartens – für welche die Einrichtung aufgrund vieler bürokratischer Hürden einen langen Atem vor ihrer Verwirklichung brauchte.

Eine weitere Spendenaktion für den Bauwagen ist über das Online-Portal Gofundme über Stean Alaerds gestartet worden, hier kommen sie direkt zur Aktion.

