Sprockhövel. Der Coach und der Vorstand des Vereins haben in vielen Punkten unterschiedliche Auffassungen. Neben Dichtiar gehen auch zwei Spieler.

Frank Dichtiar ist nicht mehr Trainer des Fußball-A-Kreisligisten Hiddinghauser FV. Dichtiar und der HFV trennten sich einvernehmlich nach einer Sitzung am Donnerstag, an der der Coach und der Vorstand teilnahm. Außerdem verlassen zwei Spieler den Verein.

„Der Vorstand und ich sind einfach in unterschiedlichen Punkten nicht einer Meinung“, sagte Frank Dichtiar auf Anfrage. „Ich habe eine andere Zielsetzung als der Verein. Und bevor wir uns im Bösen verabschieden, haben wir lieber frühzeitig einen Schlussstrich gezogen“, erklärte Dichtiar. Neben dem Coach verlassen auch Rejhan Zijadic und Deniz Celik den Verein.

Dichtiar führt den Hiddinghauser FV zurück in die Kreisliga A

Zweieinhalb Jahre war Dichtiar Trainer an der Albringhauserstraße. Er übernahm den HFV nach einer enttäuschenden Saison, die die Hiddinghäuser nur auf Platz neun der Kreisliga B beendet hatten. Gleich im ersten Jahr schaffte er den Aufstieg in die A-Liga und hielt in Folgesaison als Aufsteiger souverän die Klasse und landete mit dem Team auf Rang sieben.

Nach fünf Spielen der neuen Spielzeit steht der HFV auf Rang zehn. Sonntag geht es auswärts gegen den Tabellenzweiten Al Seddiq Hagen.

