Hiddinghauser FV sucht weiterhin einen neuen Trainer

Sprockhövel. Die Trainerfrage ist noch nicht geklärt. Der Ex-Coach der Hiddinghauser, Frank Dichtiar, will im kommenden Jahr wieder ein Team übernehmen.

Die Trainerfrage ist beim Hiddinghauser FV noch nicht geklärt. Die Suche nach einem Nachfolger von Trainer Frank Dichtiar ist aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal auf Eis gelegt. Der ehemalige Coach will aber zeitnah eine neue Mannschaft übernehmen. Das passende Angebot war trotz einiger Anfragen nicht dabei.

„Wir haben uns noch nicht entschieden, aber die Zeit drängt ja auch nicht“, sagt Fabian Arndt, zweiter Vorsitzender des Hiddinghauser FV, der die Mannschaft interimsmäßig nach der Trennung von Dichtiar, Mitte Oktober übernahm. „Wir warten erst einmal ab.“

Frank Dichtiar, der die Hiddinghäuser nach seiner Amtsübernahme vor zweieinhalb Jahren zurück in die Kreisliga A führte und den HFV dort wieder etablierte, ist selbst auch wieder auf der Suche nach einem neuen Verein. „Ich hatte ein paar Anfragen, aber die haben mir nicht so wirklich zugesagt“, erklärt Dichtiar. „Ich möchte keine Jugendmannschaft trainieren und auch in der Rolle eines Sportlichen Leiters sehe ich mich nicht wirklich, auch wenn ich sicherlich Kontakte zu vielen Spielern habe. Ich möchte auf den Platz.“

Zwei Trennungen innerhalb kurzer Zeit

Als er Cheftrainer beim Hiddinghauser FV war, fungierte er zeitgleich auch als Torwarttrainer der Landesligamannschaft des BSV Menden. Doch nur wenige Wochen nach der Trennung vom HFV war auch bei den Sauerländern Schluss. „Es wurden abgesprochenen Zahlungen nicht regelmäßig getätigt und ich hatte keine Lust, dem Geld immer hinterherzulaufen“, so Dichtiar. „Es geht mir ja gar nicht um das Geld, aber ich hatte Ausgaben und Kosten, die zumindest gedeckt werden sollten“, sagt Dichtiar. „Also habe ich aufgehört.“

Der 51-jährige, der die B-Lizenz besitzt und auch die Torwarttrainer-Leistungslizenz inne hat, kann sich vorstellen von der Kreisliga B zur zur Landesliga Teams zu übernehmen, der Coach setzt nur eine Bedingung voraus.

„Ohne Fußball halte ich es nicht lange aus“

„Der Verein sollte den Anspruch haben sich weiter zu verbessern und nicht zufrieden sein mit dem Status quo“, erklärt Dichtiar. „Einen guten B-Kreisligisten nach oben zu führen, kann ich mir gut vorstellen. Ich traue mir aber auch zu einen Landesligisten zu trainieren. Ich möchte aber auf jeden Fall wieder als Trainer arbeiten. Ohne Fußball halte ich es nicht lange aus“, sagt Frank Dichtiar, der als Torhüter seit sechs Jahren bei den Alten Herren von Bosna Hagen spielt.

