In der Bochumer Kreisliga A2 sind am Sonntag zwei heimische Teams aus Hattingen im Einsatz gewesen: Hedefspor Hattingen hat beim 1:1 gegen Tabellenführer Rot-Weiß Stiepel ein Zeichen gesetzt und die Reserve des TuS Hattingen hat sich verstärkt beim Türkischen SV Witten 6:3 durchgesetzt.

Hedefspor Hattingen lässt gegen Stiepel aufhorchen

Dass Hedefspor Hattingen sich in der Fußball-Kreisliga A vor keinem Gegner verstecken muss, bewies die Mannschaft am Sonntag beim Heimspiel gegen den Spitzenreiter Rot-Weiß Stiepel. Die Elf von Trainer Aytekin Samast knöpfte den Bochumern einen Punkt ab. 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Für die Hattinger war sogar der Sieg möglich.

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen“, sagte Samast. „Aber in der zweiten Hälfte haben wir Stiepel an die Wand gespielt. Der Gegner hatte keine Chance mehr. Nur leider haben wir das Tor nicht mehr getroffen.“ Den einzigen Hattinger Treffer erzielte Ilhan Tas in Minute 36, er glich den Stiepeler Treffer aus der Anfangsphase aus. „Gegen Weitmar und Stiepel haben wir jetzt vier Punkte liegen gelassen. Aber die Leistung der Mannschaft war richtig stark“, sagte Samast. „Gerade taktisch haben wir fast perfekt gespielt. Stiepel hat eine gute Mannschaft, aber wir haben sie nicht spielen lassen. Das war entscheidend.“

So haben sie gespielt

Hedefspor Hattingen – RW Stiepel 1:1

Tore: 0:1 (11.), 1:1 Ilhan Tas (36.).

Hedef: Sobkowiak, Cevren, Albayrak, Yaya Ola, Bekdamar, Ost, Düsünceli, Tiris, Cetinkaya, Tas.

TuS Hattingen II ist in Witten erfolgreich

Für den TuS Hattingen II ging es auswärts gegen den TSV Witten. Ohne große Mühe siegten die Hattinger mit 6:3.

Einziger Wermutstropfen am Nachmittag war wohl die Phase nach dem 5:0 nach 35 Minuten durch Niklas Koch. Danach verpasste es die Mannschaft von Ralph Bodenburg, weitere Treffer nachzulegen und fing sich stattdessen trotz Überlegenheit drei Gegentreffer ein. „Da waren wir etwas halbherzig“, sagte Bodenburg. Doch alles in allem siegte die Gäste auch in der Höhe verdient. „Die drei Punkte zählen“, so Bodenburg.

So haben sie gespielt

T ürk. SV Witten - TuS Hattingen II 3:6

Tore: 0:1, 0:2 Cedrik Petz (5., (14.), 0:3 Pascal Korbel (24.), 0:4 Tom Pickhardt (26.), 0:5 Niklas Koch (36.), 1:5 (37.), 2:5 (51.), 3:5 (53.), 3:6 Kabinet Camara.

TuS: Rozanski, Casco (46. Jedrysiak), Zöllner, Aydin, Korbel (46. Löhmann), Partenheimer, Koch, Hau, Petz, Pickhardt, Camara (75. Soumah).

