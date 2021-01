Hedefspor Hattingens Anlage hat ein neues Schmuckstück

Hattingen Hedefspor Hattingen hat die Pause gut genutzt und dem Platz an der Munscheidtstraße in Eigenregie einen neuen Glanz verliehen.

Der Maschendrahtzaun ist Geschichte, der Matsch abgetragen und ersetzt durch nigelnagelneue Pflastersteine samt Schriftzug. Die Anlage von Hedefspor Hattingen erstrahlt in neuem Glanz.

„Das hier ist unsere Heimat, wir sind seit 2006 hier und es soll sich auf Dauer so entwickeln, dass hier nicht nur Fußball angeboten wird", sagt Vereinsvorsitzender Veli Kutlu, der deshalb froh ist, dass der Schriftzug sowohl bei den Mitgliedern des Fußball A-Ligisten als auch bei der Stadt positiv ankommt.

Hedefspor Hattingen hat alles in Eigenregie gemacht

„Die Pflasterung hatten wir schon länger geplant, denn der Schotter war matschig, sobald es geregnet hatte. Dadurch wurde viel Dreck mit auf den Kunstrasen genommen. Die Idee mit dem Schriftzug hatte dann unser zweiter Vorsitzender Adil Türken", so Kutlu.

Nach der ersten Coronapause im Frühjahr 2020 wurden die Pläne dann in die Tat umgesetzt, Anfang Januar war alles fertig an der Munscheidtstraße im Norden der Stadt. Kutlu: „Wir haben alles in Eigenregie gemacht und sowohl den Zaun als auch die Pflasterung selbst bezahlt. Die Jungs waren sehr fleißig."

