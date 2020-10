Hattingen. Rot-Weiß Stiepel ist Sonntag zu Gast an der Munscheidstraße. TuS Hattingen II trifft auf sieglosen TSV Witten. TuS-Coach Bodenburg warnt aber.

In der Kreisliga A2 Bochum sind am Wochenende zwei der heimischen Teams aus Hattingen im Einsatz. Hedefspor empfängt den Tabellenführer und der die Reserve des TuS Hattingen fährt nach Witten.

„Wir brauchen keine Angst haben vor Stiepel“, sagt Aytekin Samast, Trainer des A-Kreisligisten Hedefspor Hattingen vor dem Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter (So., 15 Uhr).

„Wir müssen vor keinem Team Angst haben, die anderen sollten eher Angst vor uns haben“, führt Samast aus. Das Team trainiere gut und wachse allmählich zusammen, gegen Weitmar 09 habe man zuletzt nur ein wenig Pech gehabt, so der Hedef-Coach.

Kewin Bilgen fehlt Hedefspor nur noch eine Woche

Die Personalsituation sieht bei den Hattingern recht gut aus, nur Kewin Bilgen fehlt noch wegen seiner Rot-Sperre. Fraglich ist noch der Einsatz von Torjäger Ilhan Tas. Er ist beruflich unterwegs, ob er es pünktlich schafft ist ungewiss. „Wenn Ilo dabei sein sollte, habe ich das Gefühl, dass wir sehr gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Stiepel hat sich sicher verstärkt, aber unsere Jungs sind richtig gut drauf“, so Samast.

TuS Hattingen II muss die Defensive stabilisieren

14 Tore erzielte der TuS Hattingen II in fünf Spielen der Kreisliga A. Das ist eine gute Ausbeute, doch zu vielen Punkten führte das nicht, denn die Gegentoranzahl ist noch deutlich höher (24). Gegen den TSV Witten (So., 15) müssen die Hattinger ihre Abwehrprobleme in den Griff bekommen.

TuS-Coach Ralph Bodenburg weiß um die Stärken der Wittener

„Leider fehlen uns drei wichtige Spieler in der Abwehrkette, wir müssen jede Woche umstellen und da einige Spieler nur einmal die Woche trainieren können, ist es sehr schwierig sich einzuspielen“, sagt TuS-Trainer Ralph Bodenburg. Die Wittener haben anders als der TuS noch keinen Sieg auf dem Konto, aber erkämpften sich gegen Spitzenreiter Stiepel zuletzt ein Remis. „Der TSV hat viele gute Einzelspieler“, so Bodenburg. „Die Mannschaft spielt gut aus der eigenen Abwehr heraus. Es wird ganz sicher nicht einfach.“