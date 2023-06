Hedefspor Hattingen setzt bei drei Transfers auf die Jugend

Nedim Ceylan wechselt vom FC Altenbochum zu Hedefspor Hattingen und spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga A.

Hattingen. Hedefspor Hattingen verjüngt den Kader mit drei neuen Spielern. Abgänge gibt es keine. Verstärkung wurde aber auch für neben dem Platz gefunden.

Platz sieben in der Kreisliga A war für Hedefspor Hattingen sicherlich nicht das gewünschte Ergebnis.

Zwar trennten die Hattinger lediglich zehn Punkte von Rang zwei, in der Endabrechnung war es dennoch eher enttäuschend.

Nun hat sich Hedefspor mit drei Spielern verstärkt. Vom TuS Hattingen kommt der 19-jährige Efe Kocabey. In der vergangenen Saison wurde er zwei Mal in der Bezirksliga eingewechselt.

Hedefspor Hattingen vergrößert das Trainerteam

Vom TuS Heven wechselt Sami Halilovic nach Hattingen. Er ist ein 20-jähriger Torhüter. Der dritte neue Spieler ist Nedim Ceylan. Er ist ebenfalls erst 20 Jahre als und im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Beim FC Altenbochum kam er in der vergangenen Saison sowohl in der Bezirksliga als auch in der Kreisliga A zum Einsatz.

Auch neben dem Platz hat sich der Hattinger A-Ligist verstärkt. Der Sportliche Leiter Serdar Demir wird das Trainerteam ab sofort unterstützen.

Torhüter Daniel Paries verlässt den Klub indes. Er ist aus beruflichen Gründen umgezogen.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die neue Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel