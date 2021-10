Hedefspor Hattingen schlägt den Tabellenführer kurz vor Ende

Hattingen. TuRa Rüdinghausen kassiert gegen die Hattinger zwei Rote Karten bei der 1:2-Niederlage. TuS Blankenstein verliert, TuS Hattingen II siegt hoch.

Die Hattinger Vertreter in der Kreisliga A2 Bochum haben auf sich aufmerksam gemacht. Am meisten Hedefspor Hattingen, mit dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer TuRa Rüdinghausen. Aber auch der TuS Hattingen II hat überzeugt, beim 5:2-Sieg über den SV Herbede. Der TuS Blankenstein bemüht sich, verliert allerdings 1:2 gegen den BV Langendreer.

Hedefspor Hattingen – TuRa Rüdinghausen 2:1

Überraschend gewinnt Hedefspor im Spitzenspiel gegen TuRa Rüdinghausen mit 2:1. „Wir haben uns das Spielglück erarbeitet“, sagte Trainer Marc Sobrowiak.

Den Siegtreffer erzielte in der Nachspielzeit der kurz zuvor eingewechselte Yakub Atik nach einer Ecke. In der ersten Halbzeit hatte Kewin Bilgen bereits die Führung erzielt, ehe Rüdinghausen vor der Pause ausglich.

Dass es für Rüdinghausen schwer wurde, lag auch an zwei kassierten Roten Karten. Doch auch Hedefspors Resat Aydin sah kurz vor dem Ende nach einer Rangelei die Rote Karte und fehlt den Hattingern nun erstmal.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 Kewin Bilgen (20.), 1:1 (42.), 2:1 Yakub Atik (90.).

Hedef: Budak, Kiroglu, Bilgen (87. Yesilöz), Eroglu, Cetinkaya, Yaya, Albayrak, M. Kiroglu (46. Düsünceli), R. Aydin, Bekdamar, Köprübasi (90. Atik).

SV Herbede – TuS Hattingen II 2:5

Konterstarke Hattinger gewinnen überraschend deutlich mit 5:2 gegen den SV Herbede. „Das war nicht vorhersehbar“, fand auch der Trainer des TuS II, Ralph Bodenburg.

Seine Elf schaltete blitzschnell um und traf dadurch gleich fünfmal in Folge, ehe Herbede in den Schlussminuten Ergebniskosmetik betreiben konnte. Neben dem sicheren Marcel Pichler im Tor, der eigentlich als Feldspieler in der Dritten aktiv ist und mehrmals gut parierte, erwischte Niklas Koch mit vier Vorlagen einen Sahnetag.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 Dustin Unterberg (16.), 0:2, 0:3 Leon Partenheimer (18., 30.), 0:4 Dustin Unterberg (38.), 0:5 Dominik Elbe (52.), 1:5 (80.), 2:5 (90.).

TuS: Pichler, Azam, Kaspers (49. Kara), Ciupka, Partenheimer, Koch, Schlag (75. Yigit), Unterberg, Löhmann (55. Ashoff), Schäfer (70. Schwalm), Elbe.

TuS Blankenstein – BV Langendreer 1:2

Obwohl es am Ende gegen Langendreer nicht zum Sieg reichte, zeigte sich Blankensteins Trainer Biryar Said nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft zufrieden mit seiner Elf.

„Wären wir immer so aufgetreten, hätten wir definitiv mehr Punkte auf dem Konto“, lobte Said den konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. Nach der Führung durch Bjarne Berens vergaben die Blankensteiner weitere Chancen, während Langendreer die eigenen Chancen besser nutzte und das Spiel drehen konnte. „Trotzdem war es toll zu sehen, wie die Spieler dort alles gegeben haben auf dem Platz“, so Said.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 Bjarne Berens (17.), 1:1 (31.), 1:2 (82.).

TuS: Schörps, Lemanski, Berens, Kurt (17. Filep), Rother, Kanschik, Sow, M. Berens, Y. Serres, Siewert, Zaghow.

