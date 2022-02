Hedefspor Hattingen ist erst zu spät richtig im Spiel

Resat Aydin (blaues Trikot) hat den Anschluss für Hedefspor Hattingen per Elfmeter erzielt.

Hattingen. Die Hattinger verlieren knapp bei der Reserve der Concordia Wiemelhausen. Dabei muss der Trainer seine Mannschaft erst einmal wachrütteln.

Orhan Yigit ist mit der Leistung seiner Elf zufrieden – obwohl Hedefspor Hattingen 1:2 bei der Reserve der Concordia Wiemelhausen verloren hat. Im Nachholspiel waren die Hattinger in der ersten Halbzeit noch nicht richtig im Spiel und blühten zu spät auf.

Hedefspor zeigte zu Spielbeginn nicht das Spiel, was eigentlich geplant war. Stattdessen ging die Yigit-Elf früh in Rückstand – der sich nach einer Ecke durch einen Konter erhöhte. „Dem Rückstand sind wir dann erstmal hinterhergelaufen. Wir waren in der zweiten Halbzeit gut im Spiel, die Gegner haben dann aber hinten zugemacht und wir hatten es schwer, dort durchzukommen“, erzählt der Trainer.

Hedefspor Hattingen hat es nach dem 0:2-Rückstand schwer vor dem Tor

Einige Chancen wurden nicht verwertet, einen Strafstoß holte Hedefspor dafür heraus, den Resat Aydin zum Anschluss verwandelte. Es blieb aber dabei. Nach einer erfolgreichen Eins-gegen-eins-Situation wurde Resat Aydin aufgrund angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. „Das war eine klare Fehlentscheidung, wie allerdings auch einmal auf der anderen Seite“, erzählt Yigit.

Ihm fehlten mit dem spielenden Trainerkollege Connor Ost und Afeez Yaya Ola zwei Stammspieler, der Kader wurde mit drei A-Jugendlichen aufgefüllt.

So haben sie gespielt

Concordia Wiemelhausen II – Hedefspor Hattingen 2:1

Tore: 1:0 (2.), 2:0 (40.), 2:1 Resat Aydin (FE/53.).

Hedef: Budak, Kiroglu (90. + 2 Köprübasi), Düsünceli (76. Altuntas), Bilgen, Abanoz (67. Göksu), Turan, Eroglu (83. Rama), Tiris, Cetinkaya, R. Aydin, Bekdamar.

