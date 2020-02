Das war überhaupt nicht der Tag von Hedefspor Hattingen. In der Kreisliga A setzte es für den Tabellenletzten am Samstagabend eine herbe 0:5-Niederlage gegen die ambitionierte TuRa Rüdinghausen. Hedef-Trainer Asim Bajra hat einige Erkenntnisse gezogen.

Weil dem Coach einige Spieler aus beruflichen Gründen fehlten, musste er umstellen. „Ich hätte gerne mal mit meiner besten Mannschaft gespielt, um zu sehen, auf welchem Niveau wir uns befinden“, sagte Bajra. Doch das werde wohl noch eine Weile dauern. Mit Baris Piskin und Sefa Düsünceli kamen zudem zwei Spieler erst ganz knapp vor Spielbeginn, weil sie länger arbeiten mussten. „Für sie war es dann ein Kaltstart“, erzählte Bajra.

Hedefspor hält anfangs noch dagegen

Seine Mannschaft hielt in der Anfangsphase der Partie noch gegen die besser eingestellten Gegner. „Man hat schon gesehen, wo die Reise hingeht. Wir haben in der ersten Halbzeit auch die falschen Entscheidungen getroffen und uns keine Torchance erspielt“, gibt der Trainer zu. Ein Konter brachte die TuRa dann in Führung, ein Stellungsfehler der Hedef-Abwehr führte zum zweiten Gegentor. In der zweiten Halbzeit hatte Rüdinghausen die Hattinger dann vollends im Griff.

Resat Aydin schoss einen Freistoß aus 25 Metern nur ans Lattenkreuz. Im direkten Gegenzug entschieden die Wittener das Spiel mit dem 3:0 vorzeitig. Hedef ließ die Köpfe hängen. Ilhan Tas zielte aus 20 Metern einmal genau auf den Torwart, mehr Gefahr strahlte Hedef nicht aus. „Ich habe Erkenntnisse gewonnen, vor uns liegt noch viel Arbeit. Die Mannschaft muss körperlich fitter werden, im letzten Drittel fehlt uns die Spritzigkeit“, sagte Bajra.

So haben sie gespielt

TuRa Rüdinghausen – Hedefspor Hattingen 5:0

Tore: 1:0 (15.), 2:0 (27.), 3:0 (57.), 4:0 (74.), 5:0 (85.).

Hedef: Vom Hagen, Bekdamar, B. Tas, Martynus (62. Kiroglu), Köprübasi, Düsünceli, Filep, Piskin (71. Güler), R. Aydin, F. Tiris (62. Cenk), I. Tas.