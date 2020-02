Gleich im ersten Spiel unter Neu-Trainer Asim Bajra hat Hedefspor Hattingen den ersten Saisonsieg in der Kreisliga A eingefahren und das auch noch in einem Derby. 2:0 besiegte Hedef die Zweitvertretung des TuS Hattingen. Viel besser hätte Bajras Einstand wohl nicht laufen können. Der andere neue Trainer, Hasan Akca, hatte nach dem Spiel hingegen ziemlich schlechte Laune.

Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen, sie kamen etwas besser in die Partie. Erst mit der Zeit legte Hedefspor seine Nervosität ab. Brustlösend war das 1:0 durch Winterzugang Jonas Filep. Resat Aydin spielte ihn mit einem feinen Schnittstellenpass durch die TuS-Viererkette hindurch frei und Filep blieb vor Keeper Steffen Bursytn cool und traf sicher.

Hedefspor Hattingen tut die Führung gut

Die Führung tat Hedefspor gut. In der Folge rieben sich beide Mannschaften im Mittelfeld auf, Strafraumszenen gab es nur selten und so blieb es bis zur Pause beim 1:0 für die Gastgeber. Im zweiten Abschnitt änderte sich nicht viel, die Teams schenkten sich nichts, doch vor den Toren passierte kaum etwas. Erst in der Endphase des Spiel ergaben sich Möglichkeiten. Der TuS Hattingen II traf aber nicht ins Tor, sondern zweimal nur das Gehäuse, die Latte.

Routinier Ilhan Tas machte es auf der anderen Seite besser, traf in der 75. Minute zum vorentscheidenden 2:0. „In den letzten fünf Minuten sind wir dann nochmal ganz schön geschwommen“, sagte Hedef-Trainer Bajra, doch als der Schiedsrichter abpfiff, war das völlig egal. Die Gastgeber feierten die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit. „Es ist einfach schön zu sehen, wie sich der ganze Verein über den Sieg freut. Die Jungs haben sich das verdient. Und der Abstand zu den anderen Mannschaften im Abstiegskampf ist jetzt auch kleiner geworden.“

Hasan Akca ist nach der Niederlage angefressen

Der TuS II ist jetzt nur noch neun Punkte entfernt. „Das war heute einfach nur ein Katastrophentag. Alles ist heute gegen uns gelaufen“, so Hasan Akca. „Ich habe eine Mannschaft mit schwieriger Situation übernommen. Mein Ziel ist es, dass wir nicht absteigen. Schlecht haben wir heute gar nicht gespielt.“

Hedefspor – TuS Hattingen 2:0

Tore: 1:0 Jonas Filep (15.), 2:0 Ilhan Tas (75.).

Hedef: Sobkowiak, Düsünceli, F. Tiris, Köprübasi, Altuntas, Albayrak, Filep, R. Aydin (88. Martynus), Piskin (55. Cetinkaya), Bekdamar, I. Tas (76. Wünnenberg).

TuS: Burstyn, Soumah, Werda, Partenheimer, Arguelles, B. Yigit (62. Busch), Unterberg, Ost, Albov (33. Uwadia) Sandner, Jedrysiak.