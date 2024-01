Hattingerinnen haben große Chance: Westfalenliga-Aufstieg?

Tanja Grunow und der TC Ludwigstal spielen eine starke Hallensaison in der Tennis-Verbandsliga.

Hattingen Die Tennissspielerinnen des TC Ludwigstal wahren trotz herber Ausfälle die Chance auf den Coup. Eine Spielerin bekommt ein Sonderlob.

Trotz der Ausfälle von Melanie Mutschall, Nadine Holstegge und Rebecca Kandler setzten sich die Damen 40 des TC Ludwigstal in der Tennis-Verbandsliga gegen den TC Schwarz-Weiß Annen glatt mit 5:1 durch. „Dabei hatten wir uns nicht allzu viel ausgerechnet“, freute sich Spielführerin Antje Müller über den für sie unerwarteten Erfolg.

Mit diesem zweiten Sieg im dritten Spiel haben sich die Ludwigstalerinnen bei einem Unentschieden die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga gewahrt. Ob dieser Coup gelingt, wird sich am Samstag, 17. Februar, zeigen, wenn um 15 Uhr der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter TC 22 Rheine zum direkten Duell am Büchsenschütz erscheint.

TC Ludwigstals Sabine Müller kämpft sich angeschlagen durch die Spiele

Ein Sonderlob ihrer Mannschaftsführerin heimste beim Sieg über Annen Sabine Müller ein. Sie hatte angeschlagen bereits im Einzel trotz ihrer Niederlage einen starken zweiten Satz gespielt und an der Seite von Alexandra Schröter ihr Doppel im Match-Tie-Break gewonnen.

Wichtig auch, dass sich Tanja Grunow nach dem 1:6 im ersten Satz noch gewaltig steigern und den Match-Tie-Break trotz eines 5:8-Rückstandes noch für sich entscheiden konnte. Die restlichen Einzel-Punkte holten die souverän auftrumpfende Alexandra Schröter und die sich durchkämpfende Antje Müller. Im ersten Doppel profitierten die TCLerinnen nach gewonnenen ersten Satz von einer verletzungsbedingten Aufgabe der Gäste.

TC Ludwigstal – TC Schwarz-Weiß Annen 5.1

TCL: Antje Müller 6:3/7:5, Alexandra Schröter 6:1/6:0, Tanja Grunow 1:6/7:5/10:8, Sabine Müller 1:6/5:7. Antje Müller/Grunow 6:3/0:1 (Aufgabe Annen), Schröter/Sabine Müller 4:6/6:3/10:6.

