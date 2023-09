Hattingerinen verspielen auf die unglücklichste Art ein 3:0

Sophie Werwer versuchte nur, den Ball zu klären. Doch so unterlief ihr ein Eigentor für den SuS Niederbonsfeld gegen Viktoria Anrath in der Fußball-Bezirksliga.

Mit solchen Toren zu gewinnen, macht doppelt so viel Spaß. Die Landesliga-Fußballerinnen der Sportfreunde Niederwenigern sicherten sich gegen den SC Viktoria Anrath einen ganz wichtigen 2:1-Erfolg und klettern mit nun sechs Zählern auf den neunten Rang.

Nora Hensing fasste sich dabei in der 22. Spielminute ein Herz, schnappte sich den Ball und dribbelte einfach mal los. Mehrere Gegenspielerinnen ließ sie stehen und zog aus 16 Metern ab. Über die gegnerische Torhüterin hinweg flog der Ball zum 1:0 in die Maschen.

Zwar mussten die Sportfreundinnen kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen, nachdem der Ball über ihre Abwehrreihe gelupft wurde und Anraths Stürmerin Lena Tokloth sicher traf, die Hattingerinnen hatten in der zweiten Hälfte aber die richtige Antwort parat. Linnea Steffen wurde über die rechte Seite gut von Mette Battling bedient und machte es Hensing nach. Auch sie zog aus der Distanz ab, auch sie traf herrlich ins Tor – und zum 2:1-Sieg.

SuS Niederbonsfeld schießt drei Tore in nur fünf Minuten

Ganz anders waren die Gefühle nur ein paar Kilometer weiter. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld schenkten einen sicher geglaubten Sieg beim SV Heißen II nämlich absolut leichtfertig weg. „Wir wissen selbst nicht, wie das passiert ist, wir haben nie damit gerechnet, das Ding noch aus der Hand zu geben“, sagte Trainer Jörg Schwarz.

Katharina Maria Henzel, Lea Reinartz und Paulina Schwarz hatten in der ersten Hälfte innerhalb von nur fünf Minuten auf 3:0 gestellt. „Das 3:0 zur Pause war noch schmeichelhaft für Heißen“, so Schwarz. Doch dann brachte sich sein Team einmal mehr um den eigenen Lohn.

Nach einem langen Ball versuchte Sophie Werwer per Grätsche zu klären, traf die Kugel aber so unglücklich, dass es plötzlich 1:3 stand. Und dann kam die Schlussphase. Zunächst stellte Heissen auf 2:3 und dann krönte Niederbonsfelds Lisa Höfs das Spiel in negativer Hinsicht, als sie nach einem Gestocher das zweite Eigentor zum 3:3-Endstand erzielte.

