Hattingen. Rabea Haarmann aus Hattingen absolviert ein Fußball-Stipendium in den USA. Sie erzählt, wie sie dort die Präsidenten-Wahl miterlebt hat.

Rabea Haarmann (20) absolviert ein Fußball-Stipendium in den USA . Die Saison verläuft aufgrund der Corona-Pandemie stressiger, doch die Hattingerin hat mit ihrem Grace College in Indiana bislang trotzdem acht Spiele bestritten und fliegt heute zu einem Turnier nach Florida. Die vergangene Woche war für die Hattingerin besonders spannend, da sie die US-Wahl nah miterlebt hat, vor allem in einem Wähler-Lager.

Wie haben Sie die US-Wahl insgesamt erlebt?

„In der Anfangsphase habe ich nicht viel von der Wahl mitbekommen, aber in der letzten Woche und dem letzten Wahltag war das Thema schon sehr präsent.“

Inwieweit hat sie den Alltag berührt, hat sich etwas verändert im Vergleich zu sonst?

„Nicht wirklich, Politik wurde zwar ein größeres Gesprächsthema insgesamt und auch am College wurde ans Wählen erinnert. Für mich hat sich allerdings nichts verändert. Außer, dass gewarnt wurde, in der Wahlnacht auf die Straßen zu gehen, einfach aus Vorsicht vor Tumulten.“

Existiert rund um Ihr College auch so eine große Zerrissenheit zwischen den beiden Lagern Biden und Trump?

„Indiana ist ein republikanischer Staat, hier gibt es überwiegend Trump-Supporter. Ich habe trotzdem mit ein paar demokratischen Wählern gesprochen, aber überwiegend trifft man auf das andere Lager.“

Mehr aktuelle Artikel aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier .