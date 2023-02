Hattinger RV: Inken Passe ist die zweitschnellste Deutsche

Inken Passe vom RV Hattingen nahm an der Deutschen Meisterschaft im Ergometer-Rudern teil. Der Verein richtet am 16. April einen Tag des offenen Bootshauses aus.

Essen/Hattingen. Inken Passe vom Hattinger Ruderverein machte es in Essen-Kettwig spannend. Bis zum Endspurt war sie ganz nah dran an der Goldmedaille.

Nur eine war schneller: Inken Passe vom Hattinger Ruderverein ist bei der Deutschen Meisterschaft im Ergometer-Rudern Zweite geworden.

Der Wettbewerb findet traditionell in Essen-Kettwig statt. Mehr als 600 Sportler und Sportlerinnen traten diesmal zu diesem „virtuellen“ Ruderwettkampf in den unterschiedlichen Altersklassen an.

Hattinger RV: Inken Passe startet kontrolliert

Für den Hattinger RV ging Inken Passe in der Altersklasse D (über 50 Jahre) an den Start. Nach kontrollierter Startphase kämpfte sie sich auf dem ersten Viertel der 1000 Meter langen Strecke auf Platz zwei vor und schloss bis auf kurze Distanz zur erstplatzierten Ruderin aus Karlsruhe auf. Im Endspurt zog die Führende aber davon und Inken Passe blieb nur, den Silberrang zu verteidigen – was ihr aber auch souverän gelang.

Bei aller Freude über diesen Erfolg wartet die Hattinger Ruderin aber schon ungeduldig auf sinkende Pegelstände der Ruhr, um das Trockenrudergerät wieder gegen das Sportboot tauschen zu können. Wer Interesse am Rudersport hat, kann am 16. April beim Tag des offenen Bootshauses das Rudern kennen lernen oder sich gleich zu einem Ruderkurs anmelden. Informationen unter www.rudervereinhattingen.de

