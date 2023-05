Hattinger Karate-Talent Elisabeth Herari triumphiert in Köln

Hattingen. Freud und Leid: Elisabeth Herari vom USC Duisburg war in Spanien aktiv. Dort kam es zu einer unglücklichen Entscheidung. Ganz anders in Köln.

Es war ein unglücklicher Verlauf für die Hattingerin Elisabeth Herari. Die Karateka, die für den USC Duisburg kämpft, war in der Youth League in A Coruña in Spanien in der Gewichtsklasse +61 Kilogramm aktiv, musste sich aber nach einem 3:3 in der ersten Runde geschlagen geben.

„Das war sehr ärgerlich, da sie eigentlich gewonnen hätte. Sie hat den ersten Punkt gemacht, was bei einem Unentschiedne zum Sieg führt“, sagt ihre Schwester Sofia Herari.

Weil die 14-jährige Hattingerin aber in den letzten Sekunden vor Kampf-Ende eine Verwarnung wegen Haltens bekam, ging der Sieg an ihre Gegnerin. „Meiner Meinung nach war das nicht richtig, da sie nur einer Fausttechnik ihrer Gegnerin ausgewichen ist. Sie duckte sich und stand somit Körper an Körper mit ihrer Gegnerin, hielt sie jedoch nicht fest. Sie hat sogar eine Hand hochgenommen, um das zu signalisieren“, so Sofia Herari.

Elisabeth und Sofia Herari triumphieren in Köln

Am vergangenen Samstag nahmen Elisabeth und Sofia Herari, die wie ihre Schwester ehemalige Deutsche Meisterin ist, dann bei den Cologne Open teil. Beide gewannen drei Kämpfe und sicherten sich somit die ersten Plätze. Die 20-jährige Sofia Herari kämpfte dabei in der zusammengelegten Gewichtsklasse -55/-61 Kilogramm.

