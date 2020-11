Der Fußballer Ilhan Tas hat in seiner langen Laufbahn mit vielen verschiedenen Mitspielern auf dem Platz gestanden und unter vielen Trainern gespielt. „Mein Lieblingstrainer bei Hedefspor Hattingen war Veli Kutlu“, erzählt Ilhan Tas. „Er hat mich zu Hedef geholt und mich dort gefördert. Und heute verbindet unsere Familien ein enges, freundschaftliches Verhältnis.“

Auch in seiner Jugendzeit bei der DJK Märkisch Hattingen habe er tolle Leute kennengelernt, die ihm in seiner Entwicklung geholfen haben, so Tas. „Burkhard Pieper und dem leider schon verstorbenen Peter Kapitza werde ich immer extrem dankbar sein, für das, was sie für mich gemacht haben“, sagt Ilhan Tas.

Lieblingsspieler des Hattingers im Jugend- und Herrenbereich

Bei seinen Lieblingsmitspielern unterscheidet Tas ebenfalls nach Jugend und Senioren. In der Jugend habe er unglaublich gerne mit Sascha Schneider bei Märkisch Hattingen gespielt, so der 37-Jährige. „Mit ihm habe ich mich blind verstanden. Schade, dass er kein Fußball mehr spielt. Von meinen 70 Toren bei Märkisch hat er mir wahrscheinlich 60 vorgelegt.“

Bei Hedefspor stand Ilhan Tas besonders gerne mit Deniz Aydin und Yavuz Derin auf dem Platz. „Das waren beide ganz feine Fußballer. Mit ihnen musste man nicht viel sprechen, man hat sich nur angeguckt und wusste, was der andere macht. Das war ideal“, sagt Tas.

