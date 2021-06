Hattinger Fußballprofi Lukas Schmitz verlässt VVV Venlo

Venlo. Seine ersten Schritte machte er bei der TSG Sprockhövel. Es folgten über 100 Bundesligaspiele. Nun muss Lukas Schmitz den VVV Venlo verlassen.

Der in Hattingen geborene Fußballprofi Lukas Schmitz muss sich einen neuen Verein suchen. Sein Vertrag beim niederländischen Erstliga-Absteiger VVV Venlo lief zwar eigentlich noch bis 2022, war aber nur für die erste Liga gültig.

VVV Venlo landete in der abgelaufenen Saison mit 23 Punkten aus 34 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist damit neben ADO Den Haag Absteiger.

Bei der TSG Sprockhövel machte Lukas Schmitz seine ersten Schritte in Fußballschuhen, Foto: Walter Fischer / WAZ

Der heute 32-jährige Schmitz spielte in der Jugend bei der DJK Märkisch Hattingen, den TuS Bredenscheid und die TSG Sprockhövel. Seine Stationen im Seniorenbereich waren der VfL Bochum, Schalke 04, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, der Wolfsberger AC in Österreich und zuletzt Venlo. In der Bundesliga lief Lukas Schmitz 104 mal auf, in der zweiten Liga in 94 Partien.

