Hattinger Fußball-Fachschaft nur noch über Facebook aktiv

Hattingen. Die Internetseite der Fachschaft wird nicht mehr weitergeführt. Inhalte, die rege kommen, sollen über das soziale Netzwerk verteilt werden.

Wer in diesen Tagen die Internetseite der Fachschaft Fußball aus Hattingen besucht, bekommt den Hinweis, dass sie nicht weitergeführt wird. Nun ist die Fachschaft ausschließlich über Facebook zu finden – und dort sehr aktiv.

Auf der Seite „WIR – Fußball in Hattingen“ gibt die Fachschaft viele aktuelle Infos weiter. Natürlich zurzeit häufig über die laufende Stadtmeisterschaft in Welper, aber auch Entscheidungen seitens des Fußballkreises Bochum, etwa Staffeleinteilungen.

Internetseite der Fachshaft Fußball in Hattingen lief gut

„Die Internetseite von uns lief gut mit 70 bis 100 Klicks am Tag und während einer Stadtmeisterschaft noch viel mehr“, berichtet der Fachschaftsleiter Dino Carrafiello. Doch es war natürlich mit Aufwand verbunden, auch noch hinsichtlich der Handhabung und des Zugriffs auf dem Internetportal.

„Eine Seite muss natürlich auch regelmäßig gefüttert werden, damit sie weiter gut läuft“, so Carrafiello. Und dazu fehlte etwas die Zeit. Da die Engagierten in der Fachschaft über ihre eigenen Vereine ebenfalls noch viel zu tun haben, teilweise bis spät abends am Wochenende – und freiwillige Helfer fehlen.

Bedienung und Zeitaufwand über Facebook ist einfacher

Über Facebook sei die Bedienung etwas einfacher und Thomas Behling hat sich bereit erklärt, nebenbei auch die Seite zu füllen, so wie er es auf dem sozialen Netzwerk bereits für die DJK Märkisch als Fußball-Geschäftsführer macht. Wie die historischen Inhalte weiter laufen können, wird noch überlegt.

