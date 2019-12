1 / 13

Spitzenspiel TuS Hattingen gegen TG Rote Erde Schwelm

Beim Damenvolleyball Bezirksliga Spitzenspiel trifft TuS Hattingen auf TG Rote Erde Schwelm am 14.12.2019 in der Sporthalle des Gymnasiums Waldstraße in Hattingen. Anna Sponagel-Becker (14) und Anna Laura Timmer (10). Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

Foto: FUNKE Foto Services