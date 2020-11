Hattingen: Wie es aktuell bei den Fußballprofis läuft

Während im Amateurfußball der Ball weiter ruht, spielen die Profis weiter in den höchsten Ligen. D rei aus Hattingen stammende Fußballer spielen aktuell im Profibereich : in der zweiten Bundesliga ist Luke Hemmerich mit den Würzburger Kickers am Ball , in der Niederländischen Eredivisie spielt Lukas Schmitz bei VVV Venlo und mit Hatayspor geht Mirkan Aydin in der türkischen Süper Lig auf Torjagd.

Zwei Fußballer sind mit ihren Vereinen aufgestiegen: Hemmerich mit den Rothosen als Drittligameister und Aydin in der Türkei als Meister in der zweiten Liga. Die Wege in der nächsthöheren Liga verlaufen bisweilen unterschiedlich. Für Luke Hemmerich und Würzburg gab es aus den ersten sieben Spielen in der zweiten Bundesliga bisher nur einen Punkt, ein 2:2 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth.

Luke Hemmerich fehlt Würzburger Kickers in einigen Spielen

Nachdem der 22-Jährige erst krankheitsbedingt ausfiel, stieg er im dritten Spiel seiner Mannschaft ins Geschehen ein. Mit ihm auf dem Feld, in der Startformation, gab’s dann den Punkt gegen Fürth. Gegen Holstein Kiel (0:2) und den Hamburger SV (1:3) verloren die Kickers, Hemmerich wurde jeweils eingewechselt.

Luke Hemmerich (l.) spielt für die Würzburger Kickers, hier ist er im Zweikampf mit Julian Green von Greuther Fürth. Foto: Silvia Gralla / FC Würzburger Kickers

Dann fehlte er seit Ende Oktober verletzt, aufgrund von muskulären Problemen. So verpasste er etwa das Spiel gegen seinen Ex-Verein VfL Bochum (2:3). Ebenfalls nicht mit dabei war Verteidiger Leroy Kwadwo , ehemaliger Spieler der TSG Sprockhövel. Der Teamkollege von Hemmerich ist bisher in zwei Partien zum Einsatz gekommen.

Mirkan Aydin startet nach Aufstieg gut mit Hatayspor

Mirkan Aydin hatte nach dem Aufstieg mehr Erfolg, rangiert mit Hatayspor in der ersten türkischen Liga aktuell auf Rang zehn. Aus den ersten sechs Spielen holte das Team elf Punkte. „Das ist eine richtig gute Ausbeute für einen Aufsteiger, zumal da auch einige schwere Gegner bei waren“, freut sich der 33-Jährige. Vor allem der Start in die Süper Lig war hervorragend: zum Auftakt besiegte Hatayspor den amtierenden türkischen Meister Istanbul Basaksehir mit 2:0.

„Vor einigen Wochen hatte Istanbul in der Champions League noch Manchester United geschlagen und im Istanbuler Derby gegen Fenerbahce mit neun Mann einen Punkt erkämpft“, sagt Aydin zur Einschätzung. Besser hätte seine Mannschaft laut ihm nicht starten können.

Hattinger Mittelstürmer kommt auf drei Kurzeinsätze

Der Mittelstürmer, der früher für den VfL Winz-Baak und die TSG Sprockhövel gekickt hat, ist dabei zu drei Kurzeinsätzen gekommen, jeweils Einwechslungen. Darunter beide Spiele gegen Istanbul, denn gegen Fenerbahce hat Hatayspor auswärts durch ein 0:0 auch einen Punkt mitgenommen. Der dritte Einsatz war bei der hohen 0:6-Niederlage gegen Alanyaspor. Es stehen zudem noch zwei Nachholspiele an, denn rund die Hälfte der Mannschaft von Hatayspor hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, darunter auch der Hattinger. „Bei mir waren es milde Symptome, wie glücklicherweise bei den meisten meiner Mitspieler“, erzählt er.

Im Großen und Ganzen sei Aydin zufrieden, wie es aktuell läuft. Er bedauert es nur, dass keine Zuschauer zu den Spielen zugelassen sind . „Es ist zu hoffen, dass in naher Zukunft wieder Fans die Spiele besuchen können. Sie haben 54 Jahre darauf warten müssen, ihre Mannschaft endlich in der Süper Lig zu sehen und zu unterstützen“, so der Profi. Er warte zudem sehnsüchtig auf die Eröffnung des neuen Stadions, dem Hatay Stadyumu.

Lukas Schmitz kickt wieder näher an der Heimat

In einem neuen Stadion spielt durch seinen Wechsel vom österreichischen Wolfsberger AC zum niederländischen VVV Venlo der dritte Hattinger Profi, Lukas Schmitz. Er ist dadurch wieder ein Stück näher an seine Heimat gerückt, mit der er sich sehr verbunden fühlt, wie er zu seinem Transfer in die Eredivisie sagte.

Der Linksverteidiger hat laut dem Online-Fußballportal Transfermarkt einen aktuellen Marktwert von 600.000 Euro, der damit doppelt so hoch geschätzt wird wie der von Hemmerich und Aydin. Zu Spitzenzeiten wurde für Schmitz – damals beim FC Schalke 04 in der Bundesliga am Ball – ein Wert von 3,5 Millionen angesetzt.

Beim historischen 0:13 gegen Ajax Amsterdam dabei

Mit acht Punkten aus acht Spielen steht Venlo in der Tabelle der ersten holländischen Liga derzeit auf dem elften Platz. Zwei Siegen (5:3 gegen den FC Emmen und 3:2 gegen Heracles Almelo und zwei Unentschieden (1:1 gegen den FC Utrecht und 2:2 gegen AZ Alkmaar) stehen vier Niederlagen gegenüber, darunter auch das historische 0:13 gegen Ajax Amsterdam , bei dem der 32-Jährige auf dem Feld stand und das Debakel so schnell nicht vergessen wird, was in der europäischen Fußballszene die Runde machte. In sechs der acht Ligaspiele wirkte der Bredenscheider mit, bei den beiden knappen Niederlagen gegen den SC Heerenveen (0:1) und den FC Groningen (1:2) fehlte er.

„Es läuft, wie es zu erwarten war. Jedes Spiel ist ein Kampf. Wir sind ja als kleiner Verein darauf eingestellt gewesen. Mental ist es sicher ein Vorteil, dass jeder im Verein weiß, dass es nur zum Klassenerhalt reicht, wenn alle gut zusammenarbeiten“, sagt Schmitz zur Lage an der Grenze zu Deutschland und ergänz: „Die Mannschaft ist charakterlich super, das muss aber auch sein, um den Qualitätsvorsprung, den viele Gegner sicher haben, auszugleichen.“