Hattingen: Tennisspieler Nino Toto wird in Mülheim Zweiter

Der Hattinger Tennisspieler Nino Toto ist am vergangenen Wochenende bei einem Ranglistenturnier in Mülheim Zweiter geworden. Sein Ziel war es, ins Finale zu kommen und Punkte zu sammeln, um in der Deutschen Rangliste zu klettern. Er startete auf Platz 199. Im Turnier war er damit auf Position fünf gesetzt.

„Bis zum Halbfinale hatte ich es leicht, weil ich auf Gegner mit der Leistungsklasse 7 und 11 gestoßen bin“, sagt der Spieler aus der LK1, der für Bayer Wuppertal startet. In der zweiten Runde trat sein Gegner Thomas Krug nicht an, weshalb er im Viertelfinale auf Tom Varzandeh traf, der als Nachrücker von der Top-Position aus ins Turnier startete. Mit 6:0 und 6:3 besiegte Toto den Kontrahenten deutlich.

Stärkere Gegner ab dem Halbfinale

Im Halbfinale begegnete er mit Alen Moritz Hodzic einem stärkeren Gegner (Platz 255 der Deutschen Rangliste), der im Dezember wie Toto auch bei der Deutschen Jugendmeisterschaft angetreten ist. Mit 7:5, 4:6 und 6:2 gewann er in drei Sätzen.

„Im Finale hat mir dann etwas die Kraft gefehlt“, gesteht der Hattinger. Gegner war mit Jannis Kahlke (Platz 60 in der Deutschen Rangliste) der beste Spieler im Feld, der Toto mit 6:4 und 6:2 besiegte.