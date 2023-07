Hattingen/Sprockhövel: Zwei Vereine melden neue C-Liga-Teams

Hattingen/Sprockhövel. Die Fußball-Kreisliga C bekommt für die kommende Saison Zuwachs von einem neuen Team aus Hattingen und einem aus Sprockhövel.

Sowohl der TuS Blankenstein als auch der Hiddinghauser FV haben für die kommende Saison eine neue Mannschaft in der Kreisliga C gemeldet.

Beim TuS Blankenstein ist es die zweite, beim Hiddinghauser FV die dritte Mannschaft.

Der TuS Blankenstein, der bei der Hattinger Feldstadtmeisterschaft unter anderem mit dem 1:1-Remis gegen den B-Liga-Aufsteiger VfL Winz-Baak einen engagierten und guten Eindruck hinterließ, bietet in der kommenden Spielzeit also zwei Teams in der Kreisliga C auf, ist aber auch noch auf der Suche nach Verstärkung für die neugegründete Reserve.

Hiddinghauser FV hat nun zwei Teams in der Kreisliga C

Der Hiddinghauser FV tritt mit der ersten Mannschaft indes nach dem Abstieg aus der Kreisliga A in der Kreisliga B an. Die Zweit- und die Drittvertretung messen sich in der Kreisliga C.

Auch Testspiele haben die beiden neuen Teams bereits ausgemacht. Der TuS Blankenstein II tritt am 30. Juli beim klassengleichen ESV Herne III an.

Der Hiddinghauser FV spielt sich am 30. Juli gegen den C-Ligisten TuS Stockum III – ebenfalls eine neugegründete Mannschaft – , am 02. August gegen den B-Ligisten Breite Burschen Barmen II und am 06. August gegen den C-Ligisten SK Bochum auf die anstehende Saison ein.

