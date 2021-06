Hattingen/Sprockhövel: Zehn Tennisteams treten im Pokal an

Region. Der WTV-Vereinspokal wird neben der normalen Sommersaison erneut angeboten. Welche Teams dabei sind und wann sie zum ersten Mal spielen.

Das Herzstück der westfälischen Tennislandschaft ist der Mannschaftsspielbetrieb. Da gehen in diesem Jahr insgesamt 4.407 Teams an den Start. Doch auch der WTV-Vereinspokal, an dem einige heimische Mannschaften teilnehmen, etabliert sich inzwischen in der Wettkampflandschaft des Verbandes. Alle Partien dieses Wettbewerbs wurden kürzlich ausgelost.

Eingeführt wurde der Vereinspokal im Jahr 2020 als Alternative zur Corona-bedingten Übergangssaison. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Meldezahlen nunmehr um 22 Prozent gesteigert. Insgesamt nehmen in diesem Sommer 534 Teams aus 229 Vereinen teil.

Zwölf Konkurrenzen mit verschiedenen Leistungsklassen

Es gibt zwölf Konkurrenzen mit Leistungsklassen-Einstufungen für Damen, Herren, Damen 50 und Herren 50. Gespielt wird im K.o.-System – mit Nebenrunde, so dass jede Mannschaft mindestens zwei Begegnungen bestreitet. Die Teams bestehen jeweils aus vier Spielern/Spielerinnen, die parallel zwei Einzel und ein Doppel austragen.

Aus Hattingen und Sprockhövel haben vier Vereine Mannschaften zur Teilnahme angemeldet. Die meisten Teams kommen vom TC Ludwigstal (5), gefolgt von der TG Hiddinghausen (3). Die TG Rot-Weiß Hattingen und die TSG Sprockhövel schicken jeweils eine Mannschaft ins Rennen.

Die Auslosung

Herren Offen LK 7 – 25

1. Runde, Mittwoch, 16. Juni, 18 Uhr: TC Concordia Hagen - TG Hiddinghausen, TC Ludwigstal (spielfrei)

Herren Offen LK 15 – 25

1. Runde, Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr: TC Ludwigstal – TG Rot-Weiß Hattingen, TSG Sprockhövel (spielfrei)

Herren Offen LK 20 – 25

1. Runde, Dienstag, 15. Juni, 18 Uhr: TG Hiddinghausen – TC Grün-Weiß Silschede

Damen Offen LK 15 – 25

1. Runde, Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr: TC Südpark Bochum – TC Ludwigstal

Damen Offen LK 20 – 25

1. Runde, Dienstag, 15. Juni, 18 Uhr: TC Ludwigstal – Märkischer TC

Herren Ü 50 LK 4 – 25

1. Runde, Mittwoch, 16. Juni, 18 Uhr: TC Bochum-Süd – TG Hiddinghausen

Herren Ü 50 LK 15 – 25

TC Ludwigstal – TC Schwarz-Gelb Hagen

