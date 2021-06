Hattingen/Sprockhövel: Wann die Fußballer Testspiele haben

Hattingen/Sprockhövel. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt nach dem langen Corona-Lockdown früher als sonst. Die Teams haben jede Mange Testpartien vereinbart.

Die Sommerpause fällt in diesem Jahr aus. Denn die Fußballteams hatten durch den von November bis Mitte Mai anhaltenden Corona-Lockdown sowieso keine Möglichkeit, vernünftig zu trainieren. Somit strömen sie nun auf die Plätze, um sich bereits auf die kommende Saison vorzubereiten. Dabei ist es den Trainern wichtig, dass ihre Fußballer Spielpraxis sammeln. Es gibt daher viele Testspiele. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Testspiele der Herren

Die Spiele sind geordnet nach Datum, worunter die Paarungen aller heimischen Teams zu finden sind.

Freitag, 25. Juni:

SC Obersprockhövel – SG Welper (19.30 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena).

Sonntag, 27. Juni:

TuS Hattingen – TuS Hattingen II (12.30 Uhr/15 Uhr, Wildhagen 17), TuS Hasslinghausen II – FC Silschede (12.30 Uhr, Landringhauser Weg 49), TuS Hasslinghausen – FSV Gevelsberg (15 Uhr, Landringhauser Weg 49).

Samstag, 3. Juli:

TSG Sprockhövel – SC Velbert (15 Uhr, Baumhof Arena).

Sonntag, 4. Juli:

TuS Hasslinghausen – TuS Hattingen II (So., 15 Uhr, Landringhauser Weg 49), DJK Märkisch Hattingen II – SV Bommern III (13 Uhr, In der Berenbeck), DJK Märkisch Hattingen – FC Azadi (15 Uhr, In der Berenbeck), SuS Niederbonsfeld – Langenberger SV (15.15 Uhr, Kohlenstr. 436), TuS Blankenstein II – FC Herne 57 (11 Uhr, Marxstr. 99), TuS Hattingen – SSVg Velbert II (15 Uhr, Wildhagen 17)

TuS Hasslinghausen II – SV Germania Bochum-West (12.30 Uhr, Landringhauser Weg 49), SuS Niederbonsfeld II – Blau-Weiß Langenberg (12.30 Uhr, Kohlenstr. 436), SV Horst-Emscher – SF Niederwenigern (15.15 Uhr, Auf dem Schollbruch 58), SG Welper – SV Wacker Obercastrop (15 Uhr, Marxstr. 99).

Dienstag, 6. Juli:

SuS Niederbonsfeld – ESC Rellinghausen (19.30 Uhr, Kohlenstr. 436).

Samstag, 10. Juli:

SC Union Bergen – SG Welper (16 Uhr, Hiltroperstr.), TVD Velbert – TSG Sprockhövel (15 Uhr).

Sonntag, 11. Juli:

TSG Sprockhövel – SG Welper (15 Uhr, Baumhof Arena), TuS Hassinghausen II – RW Stiepel IV (12.30 Uhr, Landringhauser Weg 49), VfL Schwerte II- TuS Hasslinghausen III (13 Uhr, Schützenstr. 30), TuS Hasslinghausen – TuS Stockum (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), TuS Hattingen II – LfC Laer (16 Uhr, Wildhagen 17), SV Langendreer 04 – TSG Sprockhövel II (15 Uhr, Am Leithenhaus 14)

SG Welper II – SF Niederwenigern III (13 Uhr, Marxstr. 99), SF Westenfeld – DJK Märkisch Hattingen (15 Uhr, Lohackerstr 9d), TuS Hattingen III – LFC Laer II (12.30 Uhr, Wildhagen 17), SC Obersprockhövel – Blau-Weiß Voerde (15 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), SF Niederwenigern – SC Weitmar 45 (15 Uhr, Burgaltendorferstr.), SC Obersprockhövel II - TuS Hattingen (15 Uhr, Hyundai-Smolczyk-Arena).

Dienstag, 13. Juli:

DJK Märkisch Hattingen – SV Bochum Vöde (19.45 Uhr, In der Berenbeck).

Mittwoch, 14. Juli:

BG Überruhr – SG Welper (18.30 Uhr).

Donnerstag, 15. Juli:

TuS Hasslinghausen – SG Linden-Dahlhausen (19.30 Uhr, Landringhauser Weg 49), ESC Rellinghausen II – SF Niederwenigern II (13 Uhr, Rellinghauserstr. 321).

Samstag, 17. Juli:

FSV Vohwinkel – SF Niederwenigern (15 Uhr, Bahnstr. 202c).

Sonntag, 18. Juli:

TuS Hasslinghausen – SC Zurstraße 70 (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), BV Hiltrop II – TuS Hattingen II (13 Uhr, Am Hillerberg 10), FC Saloniki – SF Niederwenigern II (15 Uhr, Erbslöhstr. 14), SC Obersprockhövel II – VfB Langendreerholz (12.45 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), TuS Hattingen – TSG Sprockhövel II (15 Uhr, Wildhagen 17), SF Niederwenigern – Viktoria Reese (15 Uhr, Burgaltendorferstr.)

DJK Märkisch Hattingen II – Sportfreunde Siepen (13 Uhr, In der Berenbeck), SuS Niederbonsfeld – SV Raadt (15.15 Uhr, Kohlenstr. 436), SF Niederwenigern III – Rot-Weiß Leithe (15 Uhr, Burgaltendorferstr.),TuS Blankenstein II – FC Azadi (11 Uhr, Marxstr. 99), SuS Niederbonsfeld II – Sportfreunde Siepen (12.30 Uhr, Kohlenstr. 436), SV Wacker Obercastrop – SC Obersprockhövel (15 Uhr), SG Welper – SV Sodingen (15 Uhr, Marxstr. 99).

Mittwoch, 21. Juli:

TuS Blankenstein II – TuS Kaltehardt III (19.30 Uhr, Marxstr. 99).

Donnerstag, 22. Juli:

SuS Niederbonsfeld – FC Mettmann (19.45 Uhr, Kohlenstr. 436), TuS Hattingen – Blau-Gelb Überruhr (19.30 Uhr, Wildgagen 17).

Samstag, 24. Juli:

SF Niederwenigern – TUSEM Essen (15 Uhr, Burgaltendorferstr.).

Sonntag, 25. Juli:

VfB Hilden – TSG Sprockhövel (15 Uhr), TuS Hasslinghausen – SV Herbede II (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), SC Obersprockhövel II – TuS Hattingen II (12.45 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), SC Velbert II – SF Niederwenigern II (13 Uhr, Von Böttingerstr. 2), TSG Sprockhövel II - Teutonia Ehrenfeld (15 Uhr, Baumhof Arena), SuS Niederbonsfeld – FC Langenberg (13 Uhr, Kohlenstr. 436), SF Niederwenigern – FC Brünninghausen (15 Uhr, Burgaltendorferstr.), SSVg Velbert – SC Obersprockhövel (15 Uhr)

SF Niederwenigern III – FC Azadi Bochum (15 Uhr, Burgaltendorferstr.), TuS Blankenstein II – Dorstfelder SC II (13 Uhr, Marxstr. 99), Schwarz-Weiß Eppendorf II – SG Welper II (13 Uhr, Engelsburgerstr. 61), Concordia Wiemelhausen – SG Welper (15 Uhr, Glücksburgerstr. 25), FC Schwarz-Weiß Silschede – Hammerthaler SV (13 Uhr, Am Waldesrand), SuS Niederbonsfeld II – TVD Velbert III (10.30 Uhr, Kohlenstr. 436), SW Wattenscheid 08 – TuS Hattingen (Dickebankstr.), Concordia Wiemelhausen – SG Welper (15 Uhr).

Montag, 26. Juli:

SV Herbede III – DJK Märkisch Hattingen (19.30 Uhr, Am Herbeder Sportplatz).

Montag, 26. Juli bis Samstag, 7. August:Hattinger Feldstadtmeisterschaft (Ausrichter: TuS Blankenstein).

Dienstag, 27. Juli:

SpVg Schonnebeck – TSG Sprockhövel (19.30 Uhr, Friedhofstr. 17a).

Mittwoch, 28. Juli:

Eintracht Ickern – SC Obersprockhövel II (19.30 Uhr, Uferstr. 36), FC Wetter – TSG Sprockhövel II (19.30 Uhr, Harkortberg 1).

Donnerstag, 29. Juli:

TuS Hasslinghausen – Hasper SV (19.30 Uhr, Landringhauser Weg 49), VfB Börnig – SC Obersprockhövel II (19.30 Uhr, Schadeburgstr. 68), SuS Niederbonsfeld II – SV Union Velbert II (19.45 Uhr, Kohlenstr. 436).

Freitag, 30. Juli:

TuS Hattingen II – SG Linden-Dahlhausen (19.30 Uhr, Wildhagen 17).

Samstag, 31. Juli:

TSG Sprockhövel – FC Iserlohn (15 Uhr, Baumhof Arena), SF Niederwenigern – Fortuna Düsseldorf U19 (15 Uhr, Burgaltendorferst.).

Sonntag, 1. August:

TuS Hasslinghausen – Hiddinghauser FV (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), SV Phönix Bochum II – TuS Hattingen II (13 Uhr, Gemeindestr. 19), SF Niederwenigern II - DSC Wanne-Eickel U23 (XX Uhr, Burgaltendorferstr.), SV Phönix Bochum – SC Obersprockhövel II (15 Uhr, Gemeindestr. 19), TSG Sprockhövel II – TuS Heven II (15 Uhr, Baumhof Arena), DJK Märkisch Hattingen II – DJK Ruhrtal Witten II (13 Uhr, In der Berenbeck), DJK Märkisch Hattingen – Rot-Weiß Stiepel II (15 Uhr, In der Berenbeck)

SV Germania Bochum-West – TuS Blankenstein II (15 Uhr, Pestalozzistr. 23), SuS Niederbonsfeld – TSV Einigkeit Dornap (15.15 Uhr, Kohlenstr. 436), ESC Rellinghausen II – SF Niederwenigern III (13 Uhr, Rellinghauserstr. 321), TuS Heven – SC Obersprockhövel (15 Uhr, Haldenweg 2), SC Obersprockhövel III – SF Westenfeld (12.45 Uhr, Hydundai Smolczyk Arena), VfL Sportfreunde – SuS Niederbonsfeld (11 Uhr, Veronikastr. 30), VfB Speldorf - SF Niederwenigern 15 Uhr, Saarnerstr. 326), BW Huckarde – TuS Hattingen (15 Uhr, Arthur-Beringer Str.).

Dienstag, 3. August:

TuS Hattingen II – FC Azada (19.30 Uhr, Wildhagen 17), SpVgg Gerthe – TuS Hattingen (19.30 Uhr, Heinrichstr. 44).

Mittwoch, 4. August:

TSG Sprockhövel II – DJK Wanne-Eickel II (20 Uhr, Baumhof Arena).

Donnerstag, 5. August:

TuS Hasslinghausen – CSV Bochum-Linden (19.30 Uhr, Landringhauser Weg 49).

Freitag, 6. August:

SC Sonnborn – SuS Niederbonsfeld (19.30 Uhr, Sonnbornerstr 49a).

Sonntag, 8. August:

SpVg Hagen 1911 – TSG Sprockhövel (15 Uhr), TuS Hasslinghausen – VfL Gennebreck (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), TuS Hattingen II - SV Waldesrand Linden (12.30 Uhr, Wildhagen 17), Schwarz-Weiß Breckerfeld – SC Obersprockhövel (15 Uhr, Wahnscheiderstr. 23), Rot-Weiß Stiepel – TSG Sprockhövel II (15 Uhr, Kemnaderstr. 222), ESV Langendreer-West II – DJK Märkisch Hattingen II (13 Uhr, Unterstr. 98), ESV Langendreer-West – DJK Märkisch Hattingen (15 Uhr, Unterstr. 98), FC Altenbochum III – TuS Hattingen III (17 Uhr, Am Pappelbusch 38)

SuS Niederbonsfeld – Heisinger SV (15.15 Uhr, Kohlenstr. 436), BSV Menden II – Hiddinghauser FV (13 Uhr, Oesborner Weg 40), TuS Blankenstein II – SF Hafenwiese 80 (13 Uhr, Marxstr. 99), SC Obersprockhövel III – Arminia Sodingen (12.45 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), TuS Hattingen – TUSEM Essen (16 Uhr, Wildhagen 17), SuS Niederbonsfeld II – TC Freisenbruch (10.30 Uhr, Kohlenstr. 436), FSV Bad Wünneberg/Leiberg – SF Niederwenigern (15 Uhr, Aftetal 20), BW Westfalia Altenbochum – SC Obersprockhövel (15 Uhr), SC Weitmar 45 – SG Welper (15 Uhr).

Mittwoch, 11. August:

TuS Blankenstein II – TuS Hattingen II (19.30 Uhr, Marxstr. 99), TuS Heven – SC Obersprockhövel (19.30 Uhr).

Donnerstag, 12. August:

TuS Hasslinghausen – TSG Sprockhövel U19 (19.30 Uhr, Landringhauser Weg 49).

Samstag, 14. August:

Hiddinghauser FV – FC Remscheid U16 (15 Uhr, Albringhauserstr. 33), TSG Sprockhövel – 1. FC Monheim (15 Uhr, Baumhof Arena).

Sonntag, 15. August:

FC Altenbochum II – TuS Hattingen II (13 Uhr, Am Pappelbusch 38), Langenberger SV – SF Niederwenigern II (14 Uhr, Uferstr.), SC Obersprockhövel II – SC Weitmar 45 II (12.45 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), TSG Sprockhövel II – SuS Wilhelmshöhe (15 Uhr, Baumhof Arena), Rot-Weiß Lüdenscheid – Hiddinghauser FV (15 Uhr, Am Nattenberg), DSC Wanne-Eickel – SC Obersprockhövel (15 Uhr), TuS Hattingen – SG Welper (15 Uhr, Wildhagen 17)

FC Schwarz-Weiß Silschede II – SC Obersprockhövel IV (13 Uhr, Am Waldesrand), FC Schwarz-Weiß Silschede – SC Obersprockhövel III (15 Uhr, Am Waldesrand), TuS Hasslinghausen – TSV Fichte Hagen (15 Uhr, Landringhauser Weg 49), DJK Adler Frintrop – SuS Niederbonsfeld (13 Uhr, Frintroperstr. 306a).

Samstag 21. August:

FSV Werdohl – Hiddinghauser FV (15 Uhr, Carl-Diemstr. 25).

Sonntag 22. August:

TuS Hattingen II – TuS Querenburg (13 Uhr, Wildhagen 17), TuSEM Essen – SF Niederwenigern II (11 Uhr, Keplerstr. 109a), TuS Hattingen – SC Obersprockhövel II (16 Uhr, Wildhagen 17), Concordia Wiemelhausen III – SC Obersprockhövel III (13 Uhr, Glücksburgerstr 25), SC Obersprockhövel – TSG Sprockhövel (15 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena), VfB Annen – SG Welper (15 Uhr, Westfalenstr. 73-75a).

Testspiele der Frauen

Die Spiele sind geordnet nach Datum, worunter die Paarungen aller heimischen Teams zu finden sind.

Sonntag, 4. Juli:

VfL Gennebreck – FC Kray (15.30 Uhr, Zum Sportplatz 10a), SF Niederwenigern – TS Rahm (10.30 Uhr, Burgaltendorferstr.), Spvg Schonnebeck – SF Niederwenigern II (17 Uhr, Friedhofstr. 17a).

Freitag, 30. Juli:

VfL Gennebreck – SF Niederwenigern (19 Uhr, Zum Sportplatz 10a).

