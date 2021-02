Hattingen/Sprockhövel: Viel Schnee erobert die Sportanlagen

Die Baumhof Arena ist von Schnee bedeckt: auf den heimischen Sportanlagen in Hattingen und Sprockhövel bietet sich aktuell ein besonderer Anblick.

Hattingen/Sprockhövel. Tief Tristan beschert den Sportplätzen in Hattingen & Sprockhövel eine weiße Decke. Hier gibt’s Bildergalerien der idyllischen Winterlandschaft.

Es ist ein sehr seltener Anblick, der sich seit nun einer Woche auf den heimischen Sportanlagen in Hattingen und Sprockhövel bietet: Schnee, ganz viel Schnee. In solchen Mengen, die die Plätze in einem ganz anderen Mantel erscheinen lassen.

Das gibt es nicht häufig in unseren Breitengraden. Oftmals sind die unzähligen kleinen, kühlen Kristalle ein Hindernis für den Sportbetrieb. Normalerweise sorgt der Schnee in Hattingen und Sprockhövel zu vielen Spielausfällen und eingeschränktem Trainingsbetrieb. Doch aktuell ist das nicht weiter von Bedeutung, da durch den andauernden Corona-Lockdown seitens der Stadtverwaltungen die Sportanlagen ohnehin gesperrt sind. Regeln der Landesregierung verhindern das Sporttreiben noch.

Zwei Bildergalerien verschneiter Sportanlagen in Hattingen und Sprockhövel

So kann der Anblick genossen werden. Unser Fotograf Gero Helm war in Hattingen und Sprockhövel unterwegs, dazu gibt’s noch einige Fotos von Redakteur Hendrik Steimann und von ein paar Vereinen, die einen besonderen Einblick in ihre Anlagen gewähren. Separat zu Hattingen und Sprockhövel gibt’s hier zwei Bildergalerien:

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der schneebedeckte Naturrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Glück Auf Sportplatz in Niederwenigern. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TG Rot-Weiß Hattingen. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der Kunstrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sporthalle an der Burgaltendorfer Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Halle Marxstraße, die Heimat der DJK Westfalia Welper sowie des HSC Welper. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Wildhagen, die Relaxgas-Arena. Im Vordergrund der schneebedeckte Kunstrasenplatz, im Hintergrund der versteckte Naturrasenplatz. Foto: Mathias Werner / TuS Hattingen

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der schneebedeckte Naturrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der Kunstrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Glück Auf Sportplatz in Niederwenigern. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TG Rot-Weiß Hattingen. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Waldstraße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz an der Munscheidstraße, der Heimat von Hedefspor Hattingen und dem VfL Winz-Baak. Foto: Orhan Terzi / Hedefspor Hattingen

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der schneebedeckte Naturrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Waldstraße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Kohlenstraße, die "Deilbach-Arena". Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Waldstraße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der Kunstrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der BSG Gemeinschaftswerk. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: der Sportplatz Waldstraße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der Kunstrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TG Rot-Weiß Hattingen. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Wildhagen, die Relaxgas-Arena. Im Vordergrund der verschneite Naturrasen, dahinter der weiße Kunstrasen. Foto: Mathias Werner / TuS Hattingen

Sportanlagen in Hattingen im Winterschlaf Hier: die Sportanlage Marxstraße, der schneebedeckte Naturrasenplatz. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der TG Hiddinghausen. Foto: Stephan Rath / TG Hiddinghausen

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: der Sportplatz am Schlagbaum, die Hyundai-Smolczyk-Arena. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: der Sportplatz am Schlagbaum, die Hyundai-Smolczyk-Arena. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Baumhof Arena in Niedersprockhövel. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Baumhof Arena in Niedersprockhövel. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der TG Hiddinghausen. Foto: Stephan Rath / TG Hiddinghausen

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg mit eingefrorenen Ästen und Blättern. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: der Sportplatz am Schlagbaum, die Hyundai-Smolczyk-Arena. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der TG Hiddinghausen. Foto: Stephan Rath / TG Hiddinghausen

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Baumhof Arena in Niedersprockhövel. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: der Sportplatz am Schlagbaum, die Hyundai-Smolczyk-Arena. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der TG Hiddinghausen. Foto: Stephan Rath / TG Hiddinghausen

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Sportanlage am Landringhauser Weg. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Baumhof Arena in Niedersprockhövel. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisplätze der TSG Sprockhövel an der Dresdener Straße. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: der Sportplatz am Schlagbaum, die Hyundai-Smolczyk-Arena. Foto: Gero Helm / Funke Foto Services

Sportanlagen in Sprockhövel im Winterschlaf Hier: die Tennisanlage der TG Hiddinghausen. Foto: Stephan Rath / TG Hiddinghausen

