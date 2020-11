Ein paar junge Talente aus Hattingen, Sprockhövel oder den heimischen Vereinen haben es im kommenden Jahr in ihrer Sportart wieder in den Bundeskader und dessen Unterkategorien geschafft. Die Sprockhöveler Diskuswerferin Marie-Sophie Macke, die für den TV Wattenscheid startet, hat sich für den Nationalkader 2 (für Nachwuchstalente) bewiesen. Neu im NK 1 ist die Sprockhövelerin Sophie Bleibtreu (ebenfalls TV Wattenscheid). Die beiden Schwimmer Silas Leowald und Fee Lukosch von der SG Ruhr dürfen sich ebenfalls freuen.

Für die 16-jährige Marie-Sophie Macke ist es eine Belohnung trotz einiger harter Momente. Doch in den für sie wichtigen Momenten war sie da. Und in einem Trainingslager Mitte Oktober musste sie für die Auswahl ebenfalls ihre Leistung bestätigen, was ihr gelungen ist. „Es lief bei dem Kadertest, der über zwei Tage ging, gut. Für mich war es die erste Leistungsdiagnostik, bei der alle für Werfer wichtigen Werte geprüft wurden. Sie waren laut dem Bundestrainer alle gut“, freute sich die Haßlinghäuserin. Ausgewählt wurden Sportlerinnen mit Potenzial für internationale Wettkämpfe.

Sophie Bleibtreu steht bereits inoffiziell im Bundeskader

Sophie Bleibtreu steht erstmals offiziell im Bundeskader, wobei sie bei der Deutschen Meisterschaft bereits inoffiziell ein Nominierungsformular ausgefüllt hatte und aufgrund ihrer guten Leistungen dabei war. „Der Kader war mein Ziel, was nun geklappt hat“, freute sie sich. Im Oktober sollte ein Sichtungslehrgang stattfinden, der dann Corona-bedingt abgesagt worden ist.

Beim Schwimmen hat sich die Auswahl der Sportler für den Bundeskader allein an der Leistung bei Wettkämpfen orientiert, ausschlaggeben waren Platzierungen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Da es 2020 keine neuen Meisterschaften gab, hat sich der Deutsche Schwimmverband dazu entschieden, die Kader aus diesem Jahr für das kommende noch einmal zu bestätigen. Somit dürfen sich Silas Leowald, der aktuell ein Sportstipendium in den USA absolviert, und die erst 13-jährige Fee Lukosch über die wiederholte Nominierung freuen.

Schwimmerin der SG Ruhr motiviert die erneute Nominierung

„Natürlich ist es eine Motivation, zu wissen, dass sich trotz Corona das Arbeiten und Trainieren lohnt. Leider fanden dieses Jahr noch keine Kadermaßnahmen statt. Aber ich hoffe, dass es im nächsten Jahr besser wird“, sagte die junge Schwimmerin zu ihrer erneuten Nominierung.

Mehr aktuelle Artikel aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.