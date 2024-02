Hattingen/Sprockhövel Pünktlich zum Duell gegen den TuS Bommern II ist die HSG in guter Form. Warum das Debüt in der Glückaufhalle erneut verschoben wird.

Nach einer zweiwöchigen Pause steigen die Bezirksligahandballer der HSG Hattingen-Sprockhövel II an diesem Karnevalswochenende wieder in die Punkterunde ein. Die Zweitvertretung der Spielgemeinschaft empfängt am Samstagabend die Reserve des TuS Bommern in der Kreissporthalle. Anwurf ist um 19 Uhr. Eigentlich hätte die Begegnung in der Sprockhöveler Glückaufhalle ausgetragen werden sollen.

„In der Glückaufhalle findet aber eine Karnevalsveranstaltung statt. Deshalb spielen wir nun doch in der Kreissporthalle“, sagt HSG-Trainer Jan Schiltz. Somit konnte auch der zweite Anlauf der neu formierten Spielgemeinschaft, zur Abwechslung mal ein Spiel in Sprockhövel auszutragen, erneut nicht umgesetzt werden.

HSG Hattingen-Sprockhövel II braucht weiterhin dringend Punkte

Ganz so traurig stimmt Jan Schiltz diese Verlegung aber nicht. „Wir sind es halt gewohnt, in der Kreissporthalle zu spielen. Da brauchen wir uns nicht umzustellen. In unserer nach wie vor angespannten Situation ist es äußerst wichtig, dieses Heimspiel zu gewinnen und unsere Ausgangsposition im Abstiegskampf weiter zu verbessern“, so der Coach, der mit seinem Team durch einen Sieg gegen den Tabellennachbarn nach Pluspunkten gerechnet an dem direkten Konkurrenten vorbeiziehen könnte.

Und am nächsten Sonntag geht es dann für die HSG II zum Schlusslicht TuS Ickern. Schiltz: „Vier Punkte aus diesen beiden Spielen wäre natürlich ein Traum. Den werden wir aber keineswegs geschenkt bekommen. Wir werden ihn uns hart erarbeiten müssen.“

Der TuS Bommern geriet zuletzt aus dem Rhythmus

Mit dieser harten Arbeit haben die HSGer (7:13-Punkte) in den gut besuchten Trainingseinheiten dann auch längst begonnen. Es gilt, den guten Lauf aus den beiden zuletzt gewonnenen Spielen gegen die DJK Westfalia Welper (35:27) und beim HSC Haltern-Sythen II (24:21) fortzusetzen und sich für die unrühmliche 28:34-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren.

Die Chancen stehen angesichts der aktuellen Konstellation auch nicht schlecht. Die Bommeraner (8:10) sind nämlich nach einem tollen Start mit 6:2-Punkten aus dem Rhythmus gekommen und haben aus den letzten fünf Begegnungen nur noch die zwei Zähler aus dem 31:29-Heimsieg gegen den FC Erkenschwick gesammelt.

Zudem wird Jan Schiltz dieses Nachbarschaftsduell mit einer „langen Bank“ angehen können. Trotz der Ausfälle von Philipp Bruchsteiner und Sebastian Gornik und dem Trainingsrückstand von Max Lemke und Lennart Lük wird der Kader der HSG gut gefüllt sein. „Das ist für uns auch sehr wichtig, denn so können wir den älteren Spielern während der Partie immer mal wieder eine Pause gönnen“, freut sich Jan Schiltz, in dieser richtungsweisenden Phase der Saison tatsächlich aus dem Vollen schöpfen zu können.

