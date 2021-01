Hattingen & Sprockhövel: Das war das Sportjahr 2020

Dem TuS Hattingen gelingt in der Handball-Verbandsliga das, was keinem einzigen Team in der gesamten Saison gelungen ist: er besiegt den bis dahin unbesiegten Spitzenreiter und späteren Aufsteiger TuS Bommern deutlich mit 33:24 Der HC Hasslinghausen deklassiert seinen Gegner in der Handball-Kreisliga: gegen den Vohwinkeler STV III siegen die Sprockhöveler 30:6 Die Judokämpferin Mathilda Niemeyer (1. JJJC Hattingen) wird bei ihrer Premiere Deutsche Meisterin in der U18, im Finale siegt sie bereits nach 21 Sekunden Jürgen Homberg verabschiedet sich nach 28 Jahren als erfolgreicher Jugendleiter bei der TSG Sprockhövel Die Sportfreunde Niederwenigern schaffen in der Fußball-Oberliga die Sensation: der Tabellenletzte besiegt den Tabellenzweiten mit 4:1 Die Hattinger Triathletin Conny Dauben ist bei der EN-Sportlerwahl als Siegerin in der Kategorie Ü18 ausgezeichnet worden, Schwimmer Tobias Pollap (SG Ruhr) wird Zweiter, in der Mannschaftswertung U18 landet die C-Jugend der DJK Westfalia Welper auf Rang zwei, der Hattinger Stabhochspringer Jonas Wolf (LGO Dortmund) bei den U18-Einzelsportlern auf Platz drei Beim SC Obersprockhövel gibt es die ersten bekannten Coronafälle in Sprockhövel, der Verein sagt vorsichtshalber alle Spiele ab und setzt auch den Trainingsbetrieb aus Innerhalb weniger Tage entscheiden sich alle Sportverbände für die erste Corona-Pause, ehe über die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ohnehin im Zuge des ersten Lockdowns ein Sportverbot einhergeht Die Tennis-Herren 65 der TG Rot-Weiß Hattingen dürfen doch in der höchsten Senioren-Spielklasse, der Regionalliga aufschlagen, weil die Liga aufgestockt wird. Damit wird der zuvor besiegelte Abstieg rückgängig gemacht Nach nur wenigen Wochen tritt Hasan Akca als Trainer der Fußball-Reserve des TuS Hattingen zurück Der Westdeutsche Basektballverband entscheidet sich als erster für einen Saisonabbruch, die ungeschlagene SG Welper darf somit vorzeitig als Erstplatzierter in der Kreisliga aufsteigen Aydin Emektar tritt als Trainer der Fußballer des VfL Winz-Baak zurück

Der April 2020

Ömer Akkan (M.) wird Spielertrainer beim VfL Winz-Baak. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Manche heimische Sportvereine beginnen in der schwierigen Corona-Pause mit dem Verkauf von Geistertickets

Die Volleyballerinnen des VfL Gennebreck steigen als Ligaprimus in die Bezirksklasse auf

Der Handballverband Westfalen bricht die Saison ab, die zweite Mannschaft der DJK Westfalia Welper ist gerettet, da es keine Absteiger gibt. Die Herren der TSG Sprockhövel steigen mittels Wildcard in die Kreisliga auf, der HSC Welper als Erster in die zweite Kreisklasse

Der bei den Verbandsliga-Handballern scheidende Trainer des TuS Hattingen, Ulrich Schwartz, bleibt dem Verein doch erhalten. Er wird künftig als Betreuer bei der ersten Mannschaft dabei sein

Der VfL Winz-Baak hat für seine Fußballmannschaft Stürmer Ömer Akkan vom TuS Blankenstein als Spielertrainer verpflichtet

Ralph Bodenburg wird neuer Trainer der Fußball-Reserve des TuS Hattingen

Der Mai 2020