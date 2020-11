Hattingen/Sprockhövel: Adventskalender der schönsten Paraden

Hattinger Adventskalender

„Es war in einem Spiel mit dem FC Brünninghausen in der Saison 2018/19, wir haben zum Ende der Saison gegen den Abstieg gespielt und hatten ein Heimspiel gegen die Hammer Spielvereinigung, was wir 2:0 gewonnen haben. Beim Stand von 1:0 hatten die Gegner einen Freistoß von der rechten Seite, ich habe den Ball zunächst aus dem Strafraum gefaustet. Außerhalb hat ihn ein Hammer Spieler angenommen und einen Querpass zu seinem Mitspieler gespielt. Der hat dann einen strammen, angedrehten Schuss von links in Richtung rechten Winkel abgegeben. Ich hatte mich wieder mittig im Tor platziert und mich mit einem Sprung gestreckt, mit den Fingerspitzen konnte ich den Ball gerade noch ins Toraus lenken. So habe ich mein Team im Spiel gehalten und wir haben nachgelegt. Mit dieser Parade wurde ich in der Saison unter die besten fünf Torhüter im Kreis Dortmund gewählt.“Azmir Alisic, Torwart der TSG Sprockhövel

Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH