„Holti Holau“ wird in dieser Karnevals-Session nicht gerufen und es wird auch keine Auftritte für Gardetänzer geben. Wie bei so vielem hat die Corona-Pandemie dies verhindert. Dabei hat sich die Tanzgarde der Ruhrölften aus Hattingen wie immer das gesamte Jahr über darauf vorbereitet – unter anderen Gegebenheiten als sonst – aber durchgängig und mit einem hohen Anspruch an sich selbst. Denn hinter den Vorstellungen auf der Bühne steckt hartes Training.

Seit 2012 ist die Tanzgarde aktiv und gestaltet seitdem jährlich die Feierlichkeiten rund um die fünfte Jahreszeit in Hattingen mit, darüber hinaus auch in der näheren Umgebung. Normalerweise gibt es in der Winterzeit viele Auftritte, fast wöchentlich. Darauf müssen die Tänzerinnen und Tänzer intensiv vorbereitet werden. Trainerin Julia Zühlke bittet deshalb jeden Mittwoch zu einer gemeinsamen Einheit. Dazu wird alle zwei Wochen am Samstag trainiert, mal mit der kompletten Garde, mal mit den Solotänzern. Es stehen jeweils zwei Stunden Training auf dem Programm – aktuell per Videokonferenz.

Tanzgarde benötigt Rumpfstabilität und Kondition

Dabei steht zunächst ein Ganzkörpertraining an, was zum einen der Aufwärmung dient, zum anderen der Kräftigung der Muskulatur und so der Stabilisierung des Körpers. Das stellt mit Alexandra Rabe eine Tänzerin zusammen, die seit Beginn der Garde dabei ist und studierte Fitnesstrainerin ist, mit dem Schwerpunkt auf Gruppentraining. Passt also. Und die Tänzerin ist ambitioniert. „Ich erwarte ein gewisses Level und dass jeder einen bestimmten Anspruch an uns als Gruppe hat, was ich auch offen kommuniziere“, sagt Rabe. Sie arbeitet mit ihren Kolleginnen sowohl auf muskulärer Ebene als auch ausdauerorientiert.

Die Ruhrölften treten immer auf bei der großen Hattinger Karnevalsfeier in der Gebläsehalle auf. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Stichwort Ausdauer, die ist enorm wichtig. „Die Kondition ist bei Auftritten das A und O“, betont Trainerin Zühlke. Eine Choreographie, die sie selbst erarbeitet und jedes Jahr neu aus den für Gardetanz geeigneten und bekannten Elementen zusammenstellt, dauert zwischen drei und dreieinhalb Minuten. Eine Zeit, die dazu bei sehr schnellem Beat durchgehalten werden muss. „Wir tanzen zur Musik mit 148 Beats pro Minute. Das lässt den Puls schnell nach oben gehen und man kommt ordentlich ins Schwitzen“, erzählt Julia Zühlke, die selbst kein Bestandteil der Gruppe ist.

Sieben Personen bilden aktuell die Garde der Ruhrölften

Es sind auch nicht nur Schritte gefragt, sondern daneben Laufwege, Hebefiguren oder Sprünge. Alles ist aufeinander abgestimmt, bei kleinen Fehlern ist es wichtig, dass die Tänzerinnen schnell wieder in den Rhythmus finden können. Natürlich auch die Tänzer, aktuell sind zwei Männer dabei, einer hatte sich dieses Jahr aus dem Verein frisch der Gruppe angeschlossen, so dass die Garde derzeit aus sieben Personen besteht. Dazu wäre ein Trio einzeln aufgetreten. „Und wenn mal ein Patzer passiert, wird er einfach weggelächelt“, verrät Zühlke.

Das Lächeln haben die Ruhrölften drauf, es wird aber auch extra trainiert. „Das klingt vielleicht komisch, aber wir üben es bei den Trainings bewusst. Genauso wie den Ablauf einer Choreo immer wieder, damit alles sitzt“, beschreibt die Trainerin das Vorgehen. Durch das Lächeln sollen zudem Synergien zu dem Publikum geschaffen werden. „Das merkt man bei den Auftritten auch. Wir wollen ein positives Gefühl vermitteln. Aber nicht nur den Leuten, sondern auch uns selbst“, so Zühlke.

Die Garde ist das Aushängeschild des Vereins aus Hattingen

Dieses positive Gefühl will die Garde von Beginn an in die Menge tragen, nicht erst auf der Bühne, wenn die Musik beginnt. „Wir wollen durchgängig präsent sein, auch schon vor dem Aufgang und nach dem Abgang. Manchen fällt es etwas schwerer, die gesamte Zeit über das Lächeln zu halten, man muss daran erinnern. Manchen fällt es leichter“, gibt Tänzerin Alexandra Rabe einen Einblick.

Außerdem sei das Lächeln wichtig, da die Garde schließlich das Aushängeschild des gesamten Karnevalsvereins ist. „Es darf nicht unterschätzt werden. Von neuen Mitgliedern auch nicht, die sich uns anschließen“, betont Rabe. Die Garde sei grundsätzlich offen, die Ambition müsse aber jedem bewusst sein. Und eine Affinität zum Karneval hilft dabei.

Vertrauen spielt genauso eine wichtige Rolle wie Konzentration

Die Belastung sei laut Rabe aber eher in Richtung Breiten- statt Leistungssport einzuschätzen. Auftritte außerhalb des Karnevals und Turniere machen die Ruhrölften nicht. Nur einen jährlichen Workshop für neue Ideen. Der Leistungsgedanke spielt dennoch eine wichtige Rolle. Konzentration ist genauso wichtig wie das Vertrauen bei Partner- und Gruppenelementen.

„Ich wurde in der vergangenen Session zum Beispiel kopfüber geworfen“, führt Rabe an. Die Beweglichkeit wird beim Training durch Dehnungen erarbeitet. Und so darf der nächste Karneval schnell kommen.

