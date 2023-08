Hattingen: Nur ein Mann punktet für die Herren 65 der BSG

Bergkamen. So stellt sich die Situation im Kampf um dem Klassenerhalt für die Tennis-Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk nach dem 1:5 beim SuS Oberaden dar.

Die Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk haben in der Tennis-Verbandsliga das Auswärtsspiel beim SuS Oberaden glatt mit 1:5 verloren. Nach den Einzeln lagen die Hattinger bereits mit 1:3 zurück. Lediglich Stefan Csaszar, der beim 6:4/6:0 über Magi Kaya einen starken Auftritt hinlegte, konnte punkten. Auch in den beiden Doppeln gab es außer einem Satzgewinn durch Klaus Kümper und Hans Enßen nichts zu holen.

Am letzten Spieltag (Mittwoch, 23. August, 11 Uhr) erwartet die BSG Tabellenführer TuS AdH Weidenau an der Isenbergstraße zum Saisonkehraus. „Da wollen wir unbedingt eine bessere Leistung zeigen“, sagt Kapitän Jochem Schulte. Der Ligaerhalt dürfte aber selbst bei einer 0:6-Niederlage nicht mehr in Gefahr geraten, da der bisher sieglose Tabellenvorletzte, der TuS Spenge, dann gleichzeitig mit 6:0 gegen den starken SuS Oberaden gewinnen müsste.

