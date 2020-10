Der Fußball-Kreispokal startet in Bochum in dieser Woche wieder. Mit dabei sind auch einige die Kreisligisten aus Hattingen. Im Kreis Hagen wird bereits die zweite Runde gespielt, in der die Sprockhöveler Vertreter im Einsatz sind.

VfL Winz-Baak geht mit Rückenwind in Partie gegen B-Ligist

Am heutigen Mittwoch trifft der C-Ligist VfL Winz-Baak um 19 Uhr auf den SV Hellas Bochum aus der Kreisliga B. Am vergangen Wochenende gewann der VfL in der Liga deutlich mit 7:1 gegen die Reserve des FC Sandzak. ,,Nach dem letzten Sieg ist der Knoten geplatzt, deswegen gehen wir hochmotiviert in das Spiel“, so Spielertrainer Ömer Akkan.

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Aufwärmen am Samstag vor der Partie des VfL Winz-Baak (in schwarzen Trikots) gegen den FC Sandzak-Hattingen auf dem Sportplatz Rauendahl in Hattingen. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL Winz-Baak Torwart Osman Cömez, rechts. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL Spielertrainer Ömer Akkan vor Spielbeginn am Ball Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Der Platz füllt sich langsam mit Besuchern. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Die Mannschaften begrüßen sich herzlich, hier VfL-Spieler Fabian Hallmann, Mitte, Enver Vusljanin vom FC, links. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL Spielertrainer Ömer Akkan gibt seinen Spielern Bescheid, dass das Spiel gleich anfängt. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II FC Sandzak-Hattingen Torwart Refik Spahic Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Engin Pazarci, rechts, am Ball gegen Fehmija Haxha, (Nr.88 vom FC). Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Erick Hafner am Ball, rechts. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler A. Hadjallah. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Aljoscha Konrad am Ball, rechts, gegen C. Lück Schramm vom FC, links. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spielertrainer Ömer Akkan am Ball rechts, gegen Nr. 11 vom FC Sami Kelmendi, mitte, und links Enver Vusljanin vom FC. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Aljoscha Konrad, rechts, gegen FC Enver Vusljanin, links. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Der Schiedsrichter versucht für Ruhe zu sorgen, was eher weniger gelingt, er pfeift gefühlt minütlich. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Das ging ins...Auge. FC Spieler Enver Vusljanin, links, kümmert sich um den verletzten VfL-Spieler Aljoscha Konrad, rechts. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II ...und gleich danach steht er Ali Günes vom VfL bei. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spielertrainer Ömer Akkan, rechts, hat gerade den Ball weg geschossen. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Aljoscha Konrad, rechts, bekommt eine gelbe Karte... Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II ...auch ein FC-Spieler bekommt eine gelbe Karte, es werden nicht die einzige bleiben: Insgesamt erhält der VfL in diesem Spiel fünf gelbe Karten und der FC drei, wie der Schiedsrichter Selim Saba nach dem Spiel angibt. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spielertrainer Ömer Akkan gewinnt das Wettrennen zum Ball mit den gegnerischen Spielern. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Ali Günes, mitte, am Ball, A. Hadjallah, links kommt dazu, sowie auch vom FC Renat Arifovic, rechts. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spielertrainer Ömer Akkan, Mitte, am Ball, Sami Kelmendi (Nr.11) ist hinter ihm her. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spieler Timo Matthies kurz vor seinem Tor... Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II FC Spieler Enver Vusljanin holt den Ball raus. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II ...und noch ein Tor für den VfL. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Das Publikum sitzt mal wieder unter Regenschirmen. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Spielertrainer Ömer Akkan, mitte, am Ball. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Der VfL gewinnt 7:1 gegen den FC, Timo Matthies umarmt Schiedsrichter Selim Saba (Mitte). Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Die VFL Winz-Baak-Spieler sind außer sich vor Freude und feiern ihren Triumph, von links: Ali Günes, Spielertrainer Ömer Akkan und A. Hadjallah. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II VfL-Torwat Osman Cömez. Foto: aku / FUNKE Foto Services

VfL Winz-Baak gewinnt 7-1 gegen FC Sandzak-Hattingen II Das VfL Winz-Baak-Team. Foto: aku / FUNKE Foto Services

Zwei Spiele folgen in der kommenden Woche: der FC Sandzak-Hattingen spielt auswärts beim ESV Langendreer-West, die DJK Märkisch Hattingen empfängt den Hammerthaler SV zum Derby. Die DJK hat ihre bisherigen fünf Partien in der Kreisliga C alle gewonnen und geht mit viel Selbstbewusstsein in das Spiel, während der HSV mit null Punkten am Ende der Tabelle der Kreisliga B steht.

TuS Hasslinghausen ist Favorit gegen C-Ligist

Aus Sprockhövel muss der A-Ligist TuS Hasslinghausen am heutigen Mittwoch auswärts gegen die zwei klassen tieferen spielenden SF Westfalia Hagen ran. ,,Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, auch wenn einige Spieler verletzt sind oder arbeiten müssen“, sagte Co-Trainer Christian Parlow. Beim TuS werden einige Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Anstoß ist um 19.30 Uhr in Hagen.

Am Donnerstag trifft in der zweiten Runde der Hiddinghauser FV auf Ligakonkurrent und Favorit SpVg SW Breckerfeld (19.30 Uhr, Breckerfeld). Auch der VfL Gennebreck spielt am Donnerstag. Der VfL trifft zuhause auf A-Ligist RW Ennepetal-Rüggeberg. Gennebreck gewann bereits in der ersten Runde gegen den FC Iliria Hagen aus der Kreisliga A deutlich mit 5:1.

Im Kreis Essen folgt Runde drei Ende Oktober

Der SuS Niederbonsfeld (Kreis Essen) ist ebenfalls noch im Kreispokal vertreten und hat die ersten Runden bereits erfolgreich überstanden. Er trifft in der dritten Runde auf den Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen (31. Oktober, 15.30 Uhr).

Weitere Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel lesen Sie hier.