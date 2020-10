In der Hagener Kreisliga A2 sind am Sonntag zwei Sprockhöveler Teams im Einsatz gewesen. Der TuS Hasslinghausen hat im Spitzenspiel gegen den SuS Volmarstein verloren, während die TSG Sprockhövel II parallel gegen TuS Esborn siegte.

TuS Hasslinghausen möchte am Ende gegen Volmarstein zu viel

In dem Aufeinandertreffen zweier Topteams verlor der TuS Hasslinghausen am Ende unglücklich mit 1:2 gegen den SuS Volmarstein. Unglücksrabe der Partie war wohl der sonst so abgeklärte Verteidiger Ivan Simic, der beim Stand von 1:1 in der 88. Spielminute den Ball in der Abwehr verlor und den Gästen zum Sieg verhalf. „Sowas passiert eben. Ivan hat uns schon viele Punkte beschert“, sagte TuS-Co-Trainer Christian Parlow, der kein sonderlich gutes Spiel seiner Mannschaft zu sehen bekam.

Trotz dessen war sie vor allem zu Beginn überlegen, traf durch Kevin Voß nach elf Minuten und verpassten danach noch durch Malte Lobeck das 2:0. Währenddessen und auch im weiteren Spielverlauf kam von den Gästen wenig an Offensive. Vor der Halbzeit kam Volmarstein dann jedoch, abermals durch schwaches Abwehrverhalten des TuS unterstützt, zum Ausgleich. Auch folgend wurde es kaum mal gefährlich vor dem Tor des TuS. Auch deswegen war die Niederlage am Ende für das Trainerteam besonders ärgerlich. „Es liegt vielleicht auch daran, dass die Mannschaft sehr jung ist. Man hätte einfach mit einem Punkt zufrieden sein müssen“, so Parlow.

So haben sie gespielt

TuS Hasslinghausen - SuS Volmarstein 1:2

Tore: 1:0 Kevin Voß (12.), 1:1 (44.), 1:2 (88.)

TuS: Manke, Krämer (65. Hannemann), Schubert, Lobeck, Simic, Stähler, Voß, Herbeck, Näscher, Pordzik (70. Burkic), Kilic.

TSG Sprockhövel II gewinnt durch Stambor-Freistoß

Die Reserve der TSG Sprockhövel siegte gegen unterlegene Esborner am Ende knapper als nötig mit 1:0. Bereits in der Anfangsviertelstunde sorgte TSG-Stürmer Philipp Stambor mit einem direkt verwandelten Freistoß für die Führung. Zuvor hatte Esborn die Chance auf den Führungstreffer liegen lassen. Im folgenden Spielverlauf spielte dann fast nur noch die TSG. Lediglich vereinzelt wurde Esborn im Ansatz gefährlich.

Doch zahlreiche Großchancen für die spielbestimmenden Sprockhöveler, wie die von Marcel Brüning, Marc Wiederholz oder Nico Kadur, teilweise sogar frei vor dem TuS-Kasten, blieben ungenutzt für die TSG. „Es blieb dadurch spannend. Wenn man so viele Chancen nicht nutzt, darf man sich am Ende nicht beschweren wenn man noch einen Gegentreffer kassiert“, so TSG-Trainer Kevin Busch. „Dennoch sind wir einfach froh über den Sieg“, so Busch.

So haben sie gespielt

TSG Sprockhövel II - TuS Esborn 1:0

Tore: 1:0 Philipp Stambor (11.)

TSG: Michels, Schulz, Bah, Wiederholz (73. Nowotsch), A. Meister, Hupp, Scheffler, Asanoski, Tackenberg, Brüning (88. Schewe), Stambor (63. Kadur).

