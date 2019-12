Hasslinghausen fehlt gegen Gevelsberg die Durchschlagskraft

Der TuS Hasslinghausen verlor beim FSV Gevelsberg II am Ende mit 1:3. „Das Ergebnis war absolut verdient“, gab Kaan Kursun, Trainer der Hasslinghausener zu.

Seine Mannschaft war früh durch Enzo Carignano in Führung gegangen, der vor dem Tor an den Ball gekommen war und einschieben konnte. Danach stand der TuS jedoch zunehmend unter Druck, kassierte zu leichte Gegentreffer und konnte selbst nichts nennenswertes im Angriff zeigen. „Vorne fehlte uns Patrick Näscher. Deswegen hatten wir wenig Durchschlagskraft“, so Kursun.

Kursun macht seiner Mannschaft keinen Vorwurf

„Alles in allem war es ein schlechtes Spiel unsererseits. Gevelsberg wäre mit einer guten Tagesform sicherlich schlagbar gewesen“, sagte der Trainer, der seiner Mannschaft jedoch keinen Vorwurf machen wollte. „Es ist normal, dass man nach fünf guten Spielen auch mal einen Dämpfer bekommt“, so der Trainer der Hasslinghausener.

FSV Gevelsberg II – TuS Hasslinghausen 3:1

Tore: 1:0 Enzo Carignano (8.), 1:1 (52.), 2:1 (66.), 3:1 (68.)

TuS: Schäfers, Ferrinho da Silva, Krämer, Schubert, Lobeck (82. Herbeck), Defontaine, Stähler, Hannemann (55. Hohmann, 59. Chaoui), Grönloh, Carignano, Kilic.