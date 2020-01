Witten. Dass das Team von Trainer Volker Simon am Ende den Siegerpokal abstaubte, war zwar keine große Überraschung, der Auftakt war aber nicht einfach.

Hammerthaler Fußballerinnen holen erneut den Hallen-Titel

Die Fußballerinnen des Hammerthaler SV haben die Hallen-Stadtmeisterschaften in Witten gewonnen. Dass der HSV am Ende den Siegerpokal mit nach Hause nehmen durfte, war allerdings keine große Überraschung.

Die Mannschaft von Trainer Volker Simon, die schon in der Woche zuvor beim Turnier in Herten ein wenig Hallenfußball-Praxis schnuppern konnte und dort Rang drei belegte, ging als einziger Bezirksligist im Feld fraglos als Favorit an den Start. In ihrer ersten Partie allerdings mussten sich die HSV-Damen ganz schön strecken, um den Platznachbarn SV Herbede mit 4:3 in die Schranken zu weisen.

Vorweggenommenes Finale

Für die Hammerthalerinnen stand in der zweiten Partie gegen den SV Bommern bereits das vorweggenommene Finale an, das das Simon-Team allerdings klar mit 4:1 für sich entschied.

In ihrer abschließenden Begegnung räumten die Hammerthalerinnen dann auch noch das überschaubare Hindernis SV Bommern II mit 6:0 aus dem Weg – damit stand die Titelverteidigung bereits fest.