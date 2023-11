Hattingen. Hier gibt es alle Artikel, Spielpläne, Gruppen und Regeln zur Hallenstadtmeisterschaft Hattingen. Von den Alten Herren bis zu den Junioren.

Die Hattinger Fußball-Hallenstadtmeisterschaft steigt Anfang des Jahres. Los geht es in der Sporthalle am Schulzentrum in Holthausen mit dem Turnier der A-Jugend am 6. Januar. Es folgt das Turnier der Reservemannschaften am gleichen Tag. Ausrichter der Seniorenturniere ist der RSV Hattingen. Die Erstmannschaften treten dann am 07. Januar gegeneinander an, nachdem zuvor die B-Jugenden ihren Stadtmeister ausgespielt haben.

In den Wochen danach folgen die Turniere für die C-Jugenden bis zu den Minikickern. Diese werden von Hedefspor Hattingen ausgetragen und organisiert.

Die Auslosung für die Turniere der Ü-Mannschaften am 13. und am 14. Januar wird nachgezogen, da die Abfrage bei den Vereinen noch läuft. Wahrscheinlich wird es aber dieses Jahr nur ein Turnier für die Ü32 und die Ü40 geben.

Gespielt wird nach den gleichen Futsal-Regeln wie im Vorjahr. Auch der Ball ist ein Futsal. Ilhan Tas, der Torschützenkönig der vergangenen Auflage bei gleich drei Turnieren, hat folgende Gruppen ausgelost.

Die Gruppen der Erstmannschaften (Sparkassen-Cup)

Gespielt wird ein Mal 20 Minuten. Los geht es am 07. Januar um 13.15 Uhr.

Gruppe A: TuS Hattingen, FC Sandzak-Hattingen, SG Welper, TuS Blankenstein

13:15 Uhr: TuS Hattingen - FC Sandzak-Hattingen

13:29 Uhr: SG Welper - TuS Blankenstein

14:11 Uhr: TuS Hattingen - SG Welper

14:25 Uhr: FC Sandzak-Hattingen - TuS Blankenstein

15:35 Uhr: TuS Blankenstein - TuS Hattingen

15:49 Uhr: FC Sandzak-Hattingen - SG Welper

Gruppe: SuS Niederbonsfeld, VfL Winz-Baak, SF Niederwenigern, RSV Hattingen

13:43 Uhr: SuS Niederbonsfeld - VfL Winz-Baak

13:57 Uhr: SF Niederwenigern - RSV Hattingen

14:53 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

15:07 Uhr: VfL Winz-Baak - RSV Hattingen

16:17 Uhr: RSV Hattingen - SuS Niederbonsfeld

16:31 Uhr: VfL Winz-Baak - SF Niederwenigern

Gruppe C: SG Hill Hattingen, Hedefspor Hattingen, DJK Märkisch Hattingen

14:39 Uhr: SG Hill Hattingen - Hedefspor Hattingen

15:21 Uhr: Hedefspor Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

16:03 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SG Hill

Der weitere Turnierverlauf

Viertelfinale : 17 Uhr: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A

: 17 Uhr: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe A Viertelfinale : 17:14 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe C

: 17:14 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe C Viertelfinale : 17:28 Uhr: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe B;

: 17:28 Uhr: Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe B; Viertelfinale : 17:42 Uhr: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B

: 17:42 Uhr: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B Halbfinale : 18 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2; 18:14 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

: 18 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2; 18:14 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 Spiel um Platz drei 18:40 Uhr

18:40 Uhr Finale 18:54 Uhr.

Die Gruppen beim Reserveturnier (Egon-Schmidt-Gedächtnisturnier) am 06. Januar

Gespielt wird ein Mal 20 Minuten. Los geht es am 06. Januar um 13.15 Uhr.

Gruppe A: Hedefspor Hattingen II, TuS Hattingen II, SG Welper II, TuS Blankenstein II

13:15 Uhr Hedefspor II - TuS Hattingen II

13:29 Uhr: SG Welper II - SuS Niederbonsfeld II

14:11 Uhr: Hedefspor II - SG Welper II

14:25 Uhr: TuS Hattingen II - TuS Blankenstein II

15:35 Uhr: TuS Blankenstein II - Hedefspor II

15:49 Uhr: TuS Hattingen II - SG Welper II

Gruppe B: FC Sandzak-Hattingen II, SF Niederwenigern III, Hedefspor III, SuS Niederbonsfeld II

13:43 Uhr: FC Sandzak-Hattingen II - SF Niederwenigern II

13:57 Uhr: Hedefspor III - SuS Niederbonsfeld II

14:53 Uhr: FC Sandzak II - Hedefspor III

15:07 Uhr: SF Niederwenigern III - SuS II

16:17 Uhr: SuS II - FC Sandzak II

16:31 Uhr: SF Niederwenigern III - Hedefspor III

Gruppe C: DJK Märkisch Hattingen II, SF Niederwenigern II, TuS Hattingen III

14:39 Uhr: DJK Märkisch II - SF Niederwenigern II

15:21 Uhr: SF Niederwenigern II - TuS Hattingen III

16:03 Uhr: TuS Hattingen III - DJK Märkisch II.

Der weitere Turnierverlauf

Die Gruppen der Jugendturniere folgen.

