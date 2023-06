FVN: So viel Geld bekommen Schiedsrichter ab dem 1. Juli

Region. Der Fußballverband Niederrhein erhöht die Spesen für Fußball-Schiedsrichter. Im FLVW gibt es schon seit Anfang des Jahres mehr Geld.

In Westfalen bekommen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bereits seit Anfang des Jahres mehr Geld für das Pfeifen eines Spiels. Nun hat auch der Fußballverband Niederrhein nachgezogen. Ab dem 1. Juli gibt es höhere Spesen.

Für ein Regionalliga-Spiel bekommt der Schiedsrichter 300 Euro, die Assistenten 150 Euro. In der Oberliga und beim Niederrheinpokal sind es 80 (Schiedsrichter) bzw. 50 Euro (Assistenten), in der Landesliga 60 bzw. 35 Euro, in der Bezirksliga 40 bzw. 28 Euro, im Kreispokal sowie in den Kreisligen 30 bzw. 22 Euro.

Bei einem Ausfall der Partien verringert sich das zu zahlende Geld entsprechend. Bei Spielen in der Frauen-Regionalliga gibt es 60 bzw. 30 Euro, bei allen anderen Frauen-Spielen 30 bzw. 22 Euro.

Im Fußballverband Westfalen wird etwas weniger bezahlt

In der A-Jugend-Niederrheinliga werden 30 bzw. 20 Euro bezahlt, in der B-Jugend Niederrheinliga 25 bzw. 20 Euro. In der C-Junioren-Niederrheinliga werden 20 bzw. 15 Euro gezahlt, in der D-Junioren-Niederrheinliga 20 bzw. 10 Euro, in der B-Juniorinnen-Niederrheinliga sowie allen anderen Jugend-Spielklassen 20 bzw. 15 Euro.

Zum Vergleich: In Westfalen bekommen die Schiedsrichter in der Oberliga 75, die Assistenten 50 Euro. In der Westfalenliga gibt es 50 Euro, in der Landesliga 45, in der Bezirksliga 35 Euro und in den Kreisligen 27 Euro.

