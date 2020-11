Sprockhövel. Ehemalige Handballer des TuS 07 Hasslinghausen sind in der Halle zu einer anderen Sportart umgestiegen – und gehören einem anderen Verein an.

Oft neigt sich auch eine Hobbysportkarriere mit steigendem Alter dem Ende zu. Doch so muss es nicht sein. Bei den ehemaligen Handballern des TuS 07 Hasslinghausen ist dies allerdings anders, denn am 50. Geburtstag von Hans-Jürgen Piorreck kamen die alten Mitspieler wieder zusammen. Danach entwickelte es sich weiter und sie fingen wieder mit dem Handballspielen an.

Die Neugründung ihrer alten Mannschaft ist mittlerweile wieder rund 15 Jahre her. Anfangs haben die Altherren des HC Hasslinghausen noch gegen die erste Mannschaft gespielt. Mit den Jahren wurden sie älter und die Ausübung der Sportart wurde für einige schwieriger. Deshalb entschlossen sie sich, auf gelenkschonendes Fußballtennis umzusteigen.

Hobbysportler wollen nicht in einer Liga mitspielen

Dabei spielt jeder so gut er kann, denn die Ältesten der Gruppe sind mittlerweile 76 Jahre alt und von Verletzungen bis hin zu Gelenkersatz gibt es alles bei den „Oldies“. Davon lassen sie sich aber nicht aufhalten. Nach kurzer Ausfallzeit kamen die Verletzten immer wieder zurück, um die Kontakte zu pflegen und später wieder auf dem Spielfeld zu stehen. In der Liga möchten sie allerdings nicht spielen. „Für unsere Ansprüche, bzw. für das, was wir wollen, wäre eine Liga nicht geeignet. Wir haben unsere eigenen Regeln entwickelt und ein Netz gebaut. Es ist unser eigenes Ding von uns Oldies vom HCH“, erklärt Holger Spill, Spieler des HC Hasslinghausen.

Das ändert aber nichts daran, dass die Gruppe gerne gewinnt. Beim Training versucht sie deshalb die Teams gleich stark einzuteilen. Trotzdem ist für sie das Wichtigste das Beisammensein unter alten Freunden, denn mittlerweile kennen sie sich alle seit 40 Jahren. „Die Verbundenheit, die es seit Jahrzehnten gibt und dass immer noch alles so gut bei uns funktioniert macht besonders Spaß“, erklärt Spill.

Oldies des HC Hasslinghausen treffen sich auch zum Knobeln

Denn normalerweise Treffen sich die Oldies nicht nur zum Training, sondern auch regelmäßig zum Knobeln. Auch eine jährliche Fahrt mit dem gesamten Verein steht normalerweise auf dem Plan. Durch die Corona-Pandemie ist dieses Jahr einiges anders als normal. Aber nicht nur durch die Pandemie, sondern auch die Sanierung der Kreissporthalle in Haßlinghausen verzichten die Sportler freiwillig auf ihre Trainingszeiten, damit die 1. Mannschaft trainieren kann.

In den Sommermonaten, als sportliche Gruppenaktivitäten wieder erlaubt waren, haben sie trotzdem nicht auf das Training verzichtet. Zwar haben sie kein Fußballtennis gespielt, dafür aber normales Tennis auf dem Platz von Grün-Weiß Silschede. Auch jetzt müssen sie aufgrund der neuen Auflagen wieder auf ihr Beisammensein verzichten. Die Oldies hoffen, dass sie bald in dritte Halbzeit starten können.

