Fußballer des SCO II sammelten über Ostern nicht nur Eier

Lucas Kresin (hinten) trifft mit dem SC Obersprockhövel II am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga auf den VfB Schwelm.

Sprockhövel. Der SC Obersprockhövel II bereitet sich schon auf die bald anstehenden Wochen der Wahrheit vor. Der Rasen könnte Sonntag zum Vorteil werden.

Die Wochen der Wahrheit stehen dem SC Obersprockhövel II in der Fußall-Bezirksliga bald ins Haus. Die direkten Duelle gegen die Abstiegskonkurrenten TuS Ennepe und ASSV Letmathe werfen ihre Schatten voraus, doch zuvor tritt der SCO II am Sonntag beim VfB Schwelm (15 Uhr) an.

Ein Punkt oder gar ein Sieg würde die Grünen in eine sehr gute Ausgangslage für die bevorstehenden Aufgaben katapultieren.

SC Obersprockhövel II muss wohl auf Julian Dickhaus verzichten

Für die meisten Spieler des SCO II verliefen die Ostertage ruhig, einige verbrachten ein paar Tage im Kurzurlaub. Manch einer schnürte jedoch auch seine Fußballschuhe. „Wir waren ganz froh, dass unsere dritte Mannschaft ein Meisterschaftsspiel hatte, da konnten wir ein paar Leuten Spielpraxis geben“, sagte Obersprockhövels Trainer Markus Möller.

So liefen etwa Pascal Cords, Til Affüpper, Lucas Kresin und Laurenz Kurzhals für die Drittvertretung auf. Diese Spieler gehören nun wieder zum Kader der zweiten Mannschaft.

Nicht zum Aufgebot wird derweil wahrscheinlich Julian Dickhaus gehören. Er laboriert an einer Knöchelverletzung und musste zuletzt wieder mit dem Training aussetzen. Fraglich ist zudem der Einsatz von Justin Küpper. Ihn plagen Rückenschmerzen, aber noch besteht Hoffnung, dass er bis Sonntag fit wird.

Rasenplatz wird das Spiel verändern

Das Hinspiel gewannen die Obersprockhöveler. Zur Pause führten sie mit 2:0, dann kassierten sie zwei Gegentreffer, ehe der kurz zuvor eingewechselte Christian Calenberg das entscheidende 3:2 erzielte. „Da hat man schon gesehen, dass Schwelm offensiv einiges zu bieten hat“, sagt Möller.

„Doch diesmal sind die Rahmenbedingungen auch andere. Die Partie ist auf Rasen angesetzt. Je nachdem wie tief der Rasen ist, wird dies das Spiel verändern“, sagt Möller. „Ein Pünktchen malen wir uns in diesem Spiel aber schon aus.“

