Fußball-Stadtmeisterschaft Hattingen: Termin, Plan, Ort

Hattingen. Der Plan für die diesjährige Feldstadtmeisterschaft der Fußball-Senioren steht. Der Sparkassen-Cup für die Jugend wird indes etwas reduziert.

Die Sommer-Stadtmeisterschaft der Fußball-Senioren wird in diesem Jahr vom 10. bis zum 22. Juli auf dem Naturrasen-Platz am Schulzentrum Holthausen ausgetragen und vom RSV Hattingen ausgerichtet.

„Es wurde lange diskutiert, wir haben aber nun die Zusage bekommen, dass wir dort spielen sollen. Es ist ja in der Ferienzeit und eigentlich wird der Platz dann rekultiviert. Da sind fast 20 Spiele in 14 Tagen schon nicht einfach“, so Thomas Behling, der Fachschaftsleiter Fußball.

Am Modus soll sich nichts ändern: Die Kreisligisten spielen eine Vorrunde, danach qualifizieren sich je nach Gruppe ein oder zwei Teams für die Hauptrunde, in der auch die überkreislich spielenden Teams einsteigen. Die Auslosung findet am 10. Mai im Vereinsheim des TuS Hattingen statt.

Sparkassen-Cup für die Jugend findet am 10. und am 11. Juni statt

Bei der Stadtmeisterschaft der Jugend – dem Sparkassen-Cup – wurde beschlossen, dass die Fachschaft nur noch ein Turnier für die 1. Mannschaften der E- bis A-Junioren ausrichtet. Dieses Turnier wird immer am zweiten Juni-Wochenende ausgetragen, dieses Jahr also am 10. und am 11. Juni.

Ausrichter wird der TuS Hattingen sein. Zudem gibt es eine Woche später ein Turnier für die Mini-Kicker, F-Junioren und gegebenenfalls den zweiten und dritten Mannschaften. Auch Teams aus anderen kreisen können dort eingeladen werden. Um die Organisation dieses Turnieres kümmert sich dann aber nicht mehr die Fußball-Fachschaft. „Wir konnten beide Turniere in der bisherigen Besetzung der Fachschaft schwer stemmen, weil wir auch Aufgaben in den Vereinen haben“, so Behling.

