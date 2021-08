Fußball-Stadtmeisterschaft Hattingen 2021: Alle Ergebnisse

Hattingen. Die 50. Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft läuft. Hier finden Sie alle Spiele und Ergebnisse zum Turnier um den Lothar-Gries-Gedächtnispokal.

Es war lange Zeit nicht klar, ob die Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft in diesem Jahr ausgetragen werden kann, nachdem sie im vergangenen Sommer bereits aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Doch im Sommer besserten sich die Bedingungen, so dass das beleibte Turnier um den Lothar-Gries-Gedächtnispokal auf dem Sportplatz in Welper ausgetragen werden kann, von Ausrichter TuS Blankenstein.

Von elf Hattinger Vereinen im Spielbetrieb haben zehn ihre Teilnahme an der Stadtmeisterschaft zugesagt. Der FC Sandzak-Hattingen hätte nur einen Rumpfkader stellen können. Alle anderen Vereine sind dabei, allerdings treten die Sportfreunde Niederwenigern nur mit ihrer Reservemannschaft an, eventuell verstärkt durch ein paar Oberliga-Spieler.

Hier finden Sie alle Spiele, Ergebnisse und Fotos zum Turnier.

Vorrunde

Gruppe A:

TuS Blankenstein – SG Hill Hattingen 9:0

TuS Blankenstein – DJK Märkisch Hattingen 0:2

SG Hill Hattingen – DJK Märkisch Hattingen 1:5

Als Gruppensieger ist die DJK Märkisch Hattingen in die Hauptrunde eingezogen.

Gruppe B:

Hedefspor Hattingen – VfL Winz-Baak 1:0

Hedefspor Hattingen – RSV Hattingen 1:0

VfL Winz-Baak – RSV Hattingen 1:0

Als Gruppensieger ist Hedefspor Hattingen in die Hauptrunde eingezogen.

Hauptrunde

Gruppe C:

TuS Hattingen – Sportfreunde Niederwenigern II 2:1

TuS Hattingen – DJK Märkisch Hattingen 3:2

Sportfreunde Niederwenigern II – DJK Märkisch Hattingen 4:0

Der Gruppenerste, TuS Hattingen, sowie der Gruppenzweite, Sportfreunde Niederwenigern II, stehen im Halbfinale.

Gruppe D:

SuS Niederbonsfeld – SG Welper 0:4

SuS Niederbonsfeld – Hedesfpor Hattingen 4:4

SG Welper – Hedefspor Hattingen 2:0

Der Gruppenerste, SG Welper, sowie der Gruppenzweite, Hedefspor Hattingen, stehen im Halbfinale

Endrunde

Halbfinalspiele:

TuS Hattingen – Hedefspor Hattingen (Freitag, 7. August, 18.30 Uhr)

SG Welper – Sportfreunde Niederwenigern II (Freitag, 7. August, 19.45 Uhr)

Spiel um Platz drei:

Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 (Samstag, 8. August, 15 Uhr)

Finale:

Gewinner Halbfinale 1 – Gewinner Halbfinale 2 (Samstag, 8. August, 17 Uhr)

Mehr aktuelle Berichte zur 50. Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft:



Alle Berichte und Bilder aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Hattingen/Sprockhövel-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel