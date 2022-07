Fußball-Stadtmeisterschaft Hattingen 2022: Alle Ergebnisse

Hattingen. Die 51. Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft läuft gerade. Hier finden Sie alle Ergebnisse zum Turnier um den Lothar-Gries-Gedächtnispokal.

In der Sommer-Vorbereitung kommen die heimischen Fußballvereine aus Hattingen alljährlich zur Stadtmeisterschaft zusammen. So auch in diesem Sommer, in dem wieder frühzeitig geplant werden konnte. Die Auslosung der Gruppen des Turniers fand im Mai statt, es gibt in diesem Jahr viele Platzderbys.

Ausrichter des beliebten Turniers um den Lothar-Gries-Gedächtnispokal sind in diesem Jahr die Sportfreunde Niederwenigern. Sie begrüßen auch wieder alle anderen Vereine aus Hattingen auf dem Glück-Auf-Sportplatz an der Burgaltendorferstraße, jeder nimmt teil. Im Vorjahr fehlte der FC Sandzak-Hattingen, er hätte nur einen Rumpfkader stellen können.

In der Vorrunde messen sich zunächst die Teams aus den Kreisligen, von denen sich zwei für die Hauptrunde qualifizieren. In der steigen dann die vier überkreislich spielenden Teams aus Hattingen ein. Die Spiele dauern zweimal 30 Minuten, mit Halbzeit. Die Finalspiele werden über die volle Spielzeit ausgetragen.

Den symbolischen Anstoß zur 51. Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft führten Melanie Witte-Lonsing (l., Stadtverband der SPD) und Ulrike Brauksiepe (stellvertretende Bürgermeisterin Stadt Hattingen) aus. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Hier finden Sie alle Spiele, Ergebnisse und Fotos zum Turnier.

Vorrunde der Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft

Gruppe A:

SG Hill Hattingen – FC Sandzak-Hattingen 0:4 -> Hier gibt’s den Spielbericht

DJK Märkisch Hattingen – RSV Hattingen 3:1 -> Hier gibt’s den Spielbericht (mit Fotostrecke)

Do., 14. Juli, 19.45 Uhr: SG Hill Hattingen – DJK Märkisch Hattingen

Sa., 16. Juli, 16 Uhr: FC Sandzak-Hattingen – RSV Hattingen

So., 17. Juli, 13.30 Uhr: RSV Hattingen – SG Hill Hattingen

Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Hauptrunde.

Gruppe B:

TuS Blankenstein – Hedefspor Hattingen 0:2 -> Hier gibt’s den Spielbericht

Do., 14. Juli, 18.30 Uhr: Hedefspor Hattingen – VfL Winz-Baak

Sa., 16. Juli, 17.15 Uhr: VfL Winz-Baak – TuS Blankenstein

So., 17. Juli, 15 Uhr: DJK Märkisch Hattingen – FC Sandzak-Hattingen

Der Gruppenerste qualifiziert sich für die Hauptrunde.

Hauptrunde der Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft

Gruppe C:

Mo., 18. Juli, 18.30 Uhr: SuS Niederbonsfeld – Sportfreunde Niederwenigern

Di., 19. Juli, 18.30 Uhr: Sieger Gruppe A – SuS Niederbonsfeld

Mi., 20. Juli, 18.30 Uhr: Sportfreunde Niederwenigern – Sieger Gruppe A

Der Gruppenerste und Gruppenzweite stehen im Halbfinale.

Gruppe D:

Mo., 19. Juli, 19.45 Uhr: SG Welper – TuS Hattingen

Di., 20. Juli, 19.45 Uhr: Sieger Gruppe B – SG Welper

Mi., 21. Juli, 19.45 Uhr: TuS Hattingen – Sieger Gruppe B

Der Gruppenerste und Gruppenzweite stehen im Halbfinale.

Endrunde der Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft

Halbfinale:

Halbfinale 1: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D

Halbfinale 2: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C

Statt eines Spiels um Platz drei wie sonst gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: ein Frauen-Finale. In dem stehen sich der SuS Niederbonsfeld und die Sportfreunde Niederwenigern gegenüber.

Frauen-Finale:

SuS Niederbonsfeld – Sportfreunde Niederwenigern

Herren-Finale:

Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

