Fußball Kreispokal Fußball-Kreispokal Bochum: Das sind die Spiele in Runde eins

Bochum. Der Kreis Bochum hat die erste Pokalrunde der Herren und Damen ausgelost. Auch einige Partien in der zweiten Herren-Runde stehen bereits fest.

Die erste Runde des Bochumer Kreispokals ist ausgelost worden. Fest stehen die Begegnungen für die Mannschaften aus Bochum, Hattingen und Witten, die noch vor dem Start der Meisterschaftsrundenzwischen dem 15. und 26. August ausgetragen werden müssen.

Außerdem sind schon einige Partien der zweiten Runde bekannt, die zwischen Vereinen ausgetragen werden, die in Runde eins ein Freilos erhalten haben. So findet der Kreispokal nun wieder statt, nachdem er in der Vorsaison aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns abgebrochen und nicht weiter ausgespielt worden ist.

Folgende Paarungen ergeben sich für die Herrenteams in Runde eins:

1. RW Leithe - SV Tükiyemspor Bochum

2. Polizei SV Bochum - Hedefspor Hattingen

3. Rasensport Weitmar - TuS Querenburg

4. DJK Märkisch Hattingen - SF Schnee

5. SK Bochum 11 - FSV Sevinghausen

6. FC Hasret Spor - SV BW Weitmar 09

7. RW Langendreer - DJK Arminia Bochum

8. SF Westenfeld - Türkischer SV Witten

9. DJK RW Markania Bochum - LfC Laer

10. DJK Viktoria Bochum - SV Langendreer 04

11. AfC Bochum - FC Neuruhrort

12. SV Hellas Bochum - SV Altenbochum 01

13. FC Azadi Bochum - FC Vorwärts Kornharpen

14. SV Höntrop - SV Waldesrand Linden

15. BW Grümerbaum - Hammerthaler SV

16. FSV Witten - SG Linden-Dahlhausen

17. SV Germania Bochum-West - SV Bochum Vöde

18. SV Steinkuhl - SC Werne 02

19. CSG Westpark - DJK Ruhrtal Witten

20. DJK AfB Bochum - SV Teutonia Riemke

21. SpVgg. Gerthe - SV Herbede

22. BV Langendreer 07 - SW Eppendorf

23. SuS Wilhelmshöhe - TuS Blankenstein

24. DJK Teutonia Ehrenfeld - VfB Langendreerholz

25. VfL Winz-Baak - RSV Hattingen

26. WSV 06 Bochum - RW Stiepel

27. BW Genclerbirligi - ESV Langendreer-West

Freilose: SG Welper, DJK Adler Riemke, CF Kurdistan Bochum, TuS Kaltehardt, DJK Wattenscheid, SG Wattenscheid 09, VfB Günnigfeld, Amac Spor Dahlhausen, TuS Hattingen, CSV SF Bochum-Linden, SV Bommern, DJK TuS Hordel, SV Phönix Bochum, TuRa Rüdinghausen, VfB Annen, SC Weitmar 45, SW Wattenscheid 08, FC Altenbochum, SC Union Bergen, SV Eintracht Grumme, BV Hiltrop, Concordia Wiemelhausen, TuS Stockum, TuS Heven

Diese Spiele stehen in Runde zwei bereits fest:

VfB Annen - SC Weitmar 45

SW Wattenscheid 08 - FC Altenbochum

SC Union Bergen - SV Eintracht Grumme

BV Hiltrop - Concordia Wiemelhausen

TuS Stockum - TuS Heven

Das sind die Begegnungen der Frauenmannschaften in Runde eins:

1. DJK Wattenscheid - SV Hellas Bochum

2. SF Westenfeld - SV Langendreer 04

3. SV Bommern 05 - FC Bochum

4. LfC Laer - TuS Harpen

5. SV BW Weitmar 09 - SV Eintracht Grumme

6. SV Waldesrand Linden - Hammerthaler SV

7. TuS Querenburg - SC Union Bergen

Freilos: SV Höntrop

