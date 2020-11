Sprockhövel. Die Damen des VfL Gennebreck sind seit 2014 am Ball. Zwischendurch waren sie verkleinert, aktuell spielen sie in der Kreisliga eine gute Rolle.

Am Rande zu Wuppertal hat der VfL Gennebreck seine Anlage und seit zehn Jahren spielen auf dem Sportplatz auch Mädchen Fußball. Es begann mit sechs Spielerinnen, bis eine komplette Mannschaft gestellt werden konnte. 2014 folgte dann ein Damenteam, was in der Kreisliga am Ball ist.

Für die Frauenelf des VfL ist die Unterbrechung durch den Lockdown aus sportlicher Sicht ungünstig gekommen. Denn in der Liga läuft es zurzeit nicht schlecht. Vier Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber, Gennebreck steht damit auf Platz drei in der Tabelle. Dazu ist mit Marypeace Chihaziri Chukwudi eine junge Spielerin unter den besten Torjägerinnen vertreten, sie hat bislang neunmal eingenetzt, intern gefolgt von Celine Dahl (fünf Treffer).

Damen des VfL Gennebreck haben einen starken Zusammenhalt

„Das Team versteht sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch privat super, der Zusammenhalt ist klasse“, freut sich der Mannschaftsverantwortliche Udo Knabben. Aus den Nachwuchsteams kommen immer mal wieder Mädchen hoch, zwischendurch hatte der VfL aber auch mal ein 9er-Team gemeldet.

Mehr Artikel zum Damenfußball aus Hattingen und Sprockhövel:



Alle Sportnachrichten und Bilder aus Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.